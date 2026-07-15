У Британії випустили колекційні монети на честь 15-річчя культового серіалу

Йдеться про серіал "Гра престолів".

Королівський монетний двір Великої Британії випустив дві колекційні монети номіналом 50 пенсів із зображенням "Лід і полум’я" на честь 15-річчя фентезійного серіалу "Гра престолів". Монети були виготовлені у співпраці з Warner Bros Discovery Global Consumer Products.

Видання Independent пише, що колекція побудована навколо дуальності стихій, що визначають "Гру престолів", – льоду та вогню. Деякі монети будуть кольоровими, що додасть дизайнам особливої виразності.

Серіал "Гра престолів" вперше вийшов в ефір у 2011 році й відтоді здобув палких прихильників по всьому світу. Фанати вже можуть замовити монети на сайті Королівського монетного двору, а доставка очікується восени 2026 року.

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Найпростіша монета коштує 15 фунтів стерлінгів (приблизно 900 гривень), а кольорова – 27,50 фунтів стерлінгів (близько 1651 гривні). При цьому ціна срібної монети становить 92,50 фунтів стерлінгів (близько 5552 грн), а золота монета доступна за ціною 2 420 фунтів стерлінгів (приблизно 145 264 грн).

Варто зазначити, що минулого місяця Королівський монетний двір випустив монету номіналом 50 пенсів, присвячену 100-річчю Гран-прі у Великій Британії. Її презентували в Бруклендсі (Вейбрідж, графство Суррей), де в серпні 1926 року відбувся перший британський Гран-прі. Королівський монетний двір повідомив, що це перший випадок, коли автоспорт був увічнений на одній з офіційних монет Великої Британії.

Пам'ятні монети України – останні новини

Фінансовий аналітик Олексій Козирєв назвав перспективні пам'ятні монети 2026 року, які вже випущено. Зокрема, аналітик звернув увагу на монету "Українські народні казки. Кирило Кожумяка" номіналом 5 гривень з нейзильберу.

Інший приклад – срібна монета номіналом 10 гривень "30 років Конституції України" – теж має всі шанси стати "хітом" серед нумізматів. Так само високо він оцінює шанси монет, присвячених 35-річчю Незалежності України, які будуть випущені в серпні 2026 року.

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