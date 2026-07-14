Netflix показав трейлер кримінального трилера 'Шепотун' з Робертом де Ніро і Адамом Скоттом

Фільм стане доступний 28 серпня 2026 року на Netflix.

Стрімінговий сервіс Netflix показав трейлер кримінального трилера "Шепотун" (The Whisper Man), знятого за однойменним романом-бестселером Алекса Норта 2019 року.

В центрі сюжету фільму – письменник-вдівець Том Кеннеді, який після зникнення свого 8-річного сина звертається по допомогу до батька, детектива на пенсії Піта Вілліса, який свого часу посадив за ґрати серійного вбивцю на прізвисько "Шепотун", пов'язаного із цією справою.

Головні ролі у стрічці зіграли Роберт де Ніро ("Таксист", "Скажений бик", "Хрещений батько 2", "Славні хлопці", "Мис страху", "Казино", "Ірландець", "Вбивці квіткової повні"), Адам Скотт ("Мавпа", "Хокум", серіал "Розрив") та Мішель Монаган ("Місія нездійсненна 3", "Бувай, дитинко, бувай", "МаХХХін", серіали "Справжній детектив", "Білий лотос").

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Також у фільмі задіяні Майкл Кітон ("Нічна зміна", "Бетмен", "Бердмен", "Флеш", "Бітлджюс Бітлджюс"), Джон Керролл Лінч ("Фарго", "Без обличчя", "Зодіак", "Острів проклятих", серіал "Американська історія жаху") та Геміш Лінклатер (серіали "Фарго", "Легіон", "Опівнічна меса", "Покоління V").

Зняв стрічку новозеландський режисер Джеймс Ешкрофт, відомий за горор-трилером "Жорстока розплата" 2021 року та кримінальним горором "Правління Дженні Пен" 2024 року.

Фільм стане доступний 28 серпня 2026 року на Netflix.

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