В український прокат фільм "Без образ" вийде 29 червня 2023 року.

Вийшов український трейлер відвертої комедії "Без образ" (No Hard Feelings) з Дженніфер Лоуренс ("Голодні ігри", "Люди Ікс", "Американська афера", "Не дивися вгору") в головній ролі.

В центрі сюжету фільму – водійка таксі Uber Медді, яка після конфіскації авто вирішує будь-що знайти роботу, аби не втратити ще й будинок. Серед величезного списку вакансій вона знаходить доволі незвичну пропозицію: заможні батьки сором’язливого підлітка пропонують Медді зустрічатися з їхнім сином, аби допомогти тому стати більш розкутим поруч з дівчатами. Проте знайти спільну мову з хлопцем виявляється не так просто.

Окрім Лоуренс у фільмі зіграли Ендрю Барт Фельдман (серіал "Класний мюзикл"), а також Метью Бродерік ("Леді-яструб", "Першокурсник") та Лаура Бенанті (серіали "Гарна дружина", "Супердівчина").

Режисером фільму виступив американець українського походження Джин Ступніцкі, який свого часу працював над серіалом "Офіс", зняв фільм "Хороші хлопці" і написал сценарій до комедії "Училка" з Камерон Діас.

В український прокат фільм вийде 29 червня 2023 року.

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