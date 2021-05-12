Названо переможців британської премії / фото pixabay.com

У Великобританії відбулося вручення премії BRIT Awards-2021.

Список переможців Brit Awards-2021:

"Найкращий британський виконавець" - J Hus

"Найкраща британська виконавиця" - Дуа Ліпа

"Найкраща британська група — Little Mix

"Прорив року" — Arlo Parks

"Пісня року" - Гаррі Стайлз "Watermelon sugar"

"Найкращий музичний альбом" - Дуа Ліпа "Future Nostalgia"

"Найкращий іноземний виконавець — The Weeknd

"Найкраща іноземна виконавиця" — Біллі Айлиш

"Найкраща іноземна група — Haim

"Висхідна зірка" — Griff

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Автор: Діана Могилєвич