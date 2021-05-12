Названо переможців британської премії / фото pixabay.com
У Великобританії відбулося вручення премії BRIT Awards-2021.
Список переможців Brit Awards-2021:
"Найкращий британський виконавець" - J Hus
"Найкраща британська виконавиця" - Дуа Ліпа
"Найкраща британська група — Little Mix
"Прорив року" — Arlo Parks
"Пісня року" - Гаррі Стайлз "Watermelon sugar"
"Найкращий музичний альбом" - Дуа Ліпа "Future Nostalgia"
"Найкращий іноземний виконавець — The Weeknd
"Найкраща іноземна виконавиця" — Біллі Айлиш
"Найкраща іноземна група — Haim
"Висхідна зірка" — Griff
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