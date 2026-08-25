Вийшов трейлер комедії 'Брати' з Меттью Макконахі та Вуді Гаррельсоном у ролі самих себе (відео)

Прем'єра серіалу запланована на 23 вересня 2026 року.

Стрімінговий сервіс Apple TV показав трейлер комедійного серіалу "Брати" (Brothers), у якому голлівудські актори Меттью Макконахі та Вуді Гаррельсон грають вигадані версії самих себе.

За сюжетом, багаторічна дружба акторів, які, серед іншого, знімалися разом у першому сезоні серіалу "Справжній детектив" (2014), піддається серйозному випробуванню, коли вони вирішують жити разом зі своїми сім'ями на техаському ранчо Макконахі після того, як весілля дочки Гаррельсона зривається. На ранчо Макконахі та Гаррельсон розкривають сімейну таємницю: виявляється, вони брати.

Прем'єра серіалу запланована на 23 вересня 2026 року.

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Перший сезон налічуватиме вісім епізодів, перші два з яких вийдуть одночасно.

Зазначимо, що в основу сюжету серіалу лягла теорія, яку висловили самі Макконахі та Гаррельсон у 2023 році, нібито вони можуть бути братами.

Тоді Макконахі розповів, що вони з Гаррельсоном дружать уже багато років. Одного разу під час спільного сімейного відпочинку в Греції мати Макконахі заявила, що знала батька Гаррельсона приблизно в той момент, коли той був зачатий. При цьому жінка зробила особливий наголос на слові "знала", через що всі навколо зрозуміли, що вона, можливо, натякала на інтимний зв'язок.

Втім, актори так і не зробили ДНК-тести, щоб перевірити цю теорію.

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