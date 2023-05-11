Прем'єра фентезі-хоррора "Бідолахи" Йоргоса Лантімоса запланована на вересень 2023 року.

Кінокомпанія Searchlight Pictures представив перший тизер майбутнього фентезі-хоррора "Бідолахи" (Poor Things) від грецького режисера Йоргоса Лантімоса, відомого завдяки фільмам "Лобстер", "Вбивство священного оленя" і "Фаворитка".

Фільм є екранізацією однойменного роману шотландського письменника Аласдера Грея, вперше випущеного в 1992 році. У центрі сюжету фільму –молода жінка-потопельниця Белла Бакстер, яку подібно Франкенштейну повертає до життя вчений Годвін Бакстер. Під його захистом Белла розвивається, але в підсумку, бажаючи побачити світ, тікає з спритним і розпусним юристом Дунканом Веддерберном, щоб подорожувати по континентах. Вільна від забобонів свого часу, Белла вимагає рівності та звільнення.

Головні ролі у фільмі виконали Емма Стоун ("Ла-Ла Ленд", "Бьордмен", "Круелла"), Віллем Дефо ("Людина-павук", "Антихрист", "Маяк") і Марк Руффало ("Месники", "Ілюзія обману", "Звичайне серце").

Також у фільмі зіграли Крістофер Ебботт (серіал "Грішниця", фільми "Перша людина", "Крейвен-мисливець") і Маргарет Куеллі ("Славні хлопці", "Одного разу в Голлівуді", "Мій рік в Нью-Йорку").

Прем'єра нового фільму Йоргоса Лантімоса запланована на 8 вересня 2023 року.

Йоргос Лантімос – чим відомий режисер

Відзначимо, Йоргос Лантімос голосно заявив про себе в 2009 році завдяки драмі "Ікло". Картина стала лауреатом другої за значимістю програми Каннського кінофестивалю "Особливий погляд" і була номінована на "Оскар" в категорії "Найкращий фільм іноземною мовою".

Наступним гучним успіхом Лантімоса стали антиутопія "Лобстер" (2015) і психологічний трилер "Вбивство священного оленя" (2017), обидва з Коліном Фарреллом у головній ролі, які отримали визнання критиків і безліч нагород та номінацій.

Закріпив успіх режисер завдяки історичній комедії "Фаворитка" (2019), в якій одну з головних ролей виконала Емма Стоун.

На даний момент в послужному списку Лантімоса чотири номінації на "Оскар" в категоріях "Найкращий іноземний фільм", "Найкращий оригінальний сценарій", "Найкращий фільм" і "Найкраща режисура".

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