Раніше Таня Муїньо працювала над проектами Кеті Перрі, Розалії, Gruppa Skryptonite, Монатіка та СБПЧ.

Режисером нового кліпу американської хіп-хоп-виконавиці Cardi B на трек Up виступила український кліпмейкер Таня Муїньо.

Ролик опублікований на YouTube-каналі Cardi B.

Новий кліп Cardi B: відео

Новий кліп Cardi B: що відомо

Читайте такожTikTok назвавши "вірусні" пісні 2020 рокуУ кліпі Cardi B стоїть на могилі, на надгробку якої написано RIP 2020, постає у вигляді фігурки на радіаторі машини, а в її волосся вплетені голови ляльок.

Це перший трек виконавиці після виходу спільного з Megan Thee Stallion треку WAP і кліпу до нього 7 серпня минулого року.

Таня Муїньо: що про неї відомо

Раніше кліпмейкер працювала над проектами Кеті Перрі (Small Talk), Розалії (Juro Que), Gruppa Skryptonite («Подруга», «3x3»), Монатіка («Вихідний», «Кружляє») та СБПЧ («Годинник»).

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Автор: Катерина Шварц