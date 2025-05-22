'Спіймати на гарячому': вийшов трейлер нового фільму Даррена Аронофскі з російськими акторами

В український прокат фільм вийде 28 серпня 2025 року.

Кінокомпанія Sony Pictures випустила перший трейлер кримінальної чорної комедії "Спіймати на гарячому" (Caught Stealing) від Даррена Аронофскі ("Реквієм за мрією", "Чорний лебідь", "Мати!", "Кит").

В центрі сюжету фільму – зламаний і забутий колишній бейсболіст Генк Томпсон, який раптово опиняється в епіцентрі кримінального хаосу Нью-Йорка 90-х. Змушеному зануритись у темне підпілля великого міста, йому доведеться прокладати шлях крізь підступний світ, про існування якого він і гадки не мав.

Фільм заснований на однойменній книзі 2004 року американського письменника Чарлі Г'юстона, він же виступив його сценаристом.

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Головні ролі у фільмі зіграли Остін Батлер ("Одного разу... в Голлівуді", "Елвіс", "Байкери", "Дюна: Частина друга"), Метт Сміт ("Минулої ночі у Сохо", "Морбіус", серіал "Доктор Хто"), Зої Кравіц ("Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда", "Бетмен", "Шалений Макс: Дорога гніву", серіал "Велика маленька брехня"), Лієв Шрайбер ("Люди Ікс: Росомаха", "Розмальована вуаль", "Астероїд-сіті"), Реджина Кінг (серіал "Хранителі"), Вінсент Д'Онофріо (серіал "Шибайголова") та інші.

Але є і неприємний нюанс стосовно цього фільму – в ньому зіграли щонайменше двоє акторів-росіян: Юрій Колокольников ("Крейвен-мисливець", серіали "Гра престолів", "Білий лотос"), який також має канадське громадянство, але досі знімається у Росії, та Нікіта Кукушкін, який у 2022 році виїхав з РФ, де його пізніше визнали "інагентом". Втім, обоє уникають публічних засуджень російської війни проти України та дій диктатора Володимира Путіна. Одне втішає, що судячи з трейлера, вони зіграють у фільмі російських бандитів.

Як повідомила пресслужба B&H film distribution, в український прокат фільм вийде 28 серпня 2025 року.

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