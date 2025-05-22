'Спіймати на гарячому': вийшов трейлер нового фільму Даррена Аронофскі з російськими акторами

Кінокомпанія Sony Pictures випустила перший трейлер кримінальної чорної комедії "Спіймати на гарячому" (Caught Stealing) від Даррена Аронофскі ("Реквієм за мрією", "Чорний лебідь", "Мати!", "Кит").
В центрі сюжету фільму – зламаний і забутий колишній бейсболіст Генк Томпсон, який раптово опиняється в епіцентрі кримінального хаосу Нью-Йорка 90-х. Змушеному зануритись у темне підпілля великого міста, йому доведеться прокладати шлях крізь підступний світ, про існування якого він і гадки не мав.
Фільм заснований на однойменній книзі 2004 року американського письменника Чарлі Г'юстона, він же виступив його сценаристом.
Головні ролі у фільмі зіграли Остін Батлер ("Одного разу... в Голлівуді", "Елвіс", "Байкери", "Дюна: Частина друга"), Метт Сміт ("Минулої ночі у Сохо", "Морбіус", серіал "Доктор Хто"), Зої Кравіц ("Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда", "Бетмен", "Шалений Макс: Дорога гніву", серіал "Велика маленька брехня"), Лієв Шрайбер ("Люди Ікс: Росомаха", "Розмальована вуаль", "Астероїд-сіті"), Реджина Кінг (серіал "Хранителі"), Вінсент Д'Онофріо (серіал "Шибайголова") та інші.
Але є і неприємний нюанс стосовно цього фільму – в ньому зіграли щонайменше двоє акторів-росіян: Юрій Колокольников ("Крейвен-мисливець", серіали "Гра престолів", "Білий лотос"), який також має канадське громадянство, але досі знімається у Росії, та Нікіта Кукушкін, який у 2022 році виїхав з РФ, де його пізніше визнали "інагентом". Втім, обоє уникають публічних засуджень російської війни проти України та дій диктатора Володимира Путіна. Одне втішає, що судячи з трейлера, вони зіграють у фільмі російських бандитів.
Як повідомила пресслужба B&H film distribution, в український прокат фільм вийде 28 серпня 2025 року.