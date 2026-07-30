Маколей Калкін може зіграти Кевіна у новому фільмі 'Сам удома', - ЗМІ

Актор зіграв Кевіна Маккалістера у фільмах "Сам удома" 1990 року та "Сам удома: Загублений у Нью-Йорку" 1992 року.

Актор Маколей Калкін веде переговори щодо зйомок у новому фільмі "Сам удома 7", після того як його помітили на студії Walt Disney у Бербанку, штат Каліфорнія.

У випуску подкасту The Town журналіст, який пише про розваги, Метью Беллоні, повідомив: "Днями до мене надійшла інформація про дуже цікаву знахідку на студії Disney: там був Маколей Калкін. Він розповідав про свою ідею нового фільму "Сам удома", і Disney, можна сказати, у захваті".

За його словами, вони пропонують акторові ще один фільм.

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"Він міг би зайнятися своїм улюбленим проєктом, якби йому дозволили знятися ще й у "Сам удома". І в них є гарна ідея. Я розмовляв з людьми, які її чули, і це справді чудова ідея для перезапуску "Сам удома" з Маколеєм Калкіним", - додав журналіст.

Зазначається, що Калкін зіграв Кевіна Маккалістера у фільмах "Сам удома" 1990 року та "Сам удома: Загублений у Нью-Йорку" 1992 року. Наразі у франшизі є ще чотири фільми з іншими акторами та зовсім іншими персонажами. Якби Калкін повернувся до ролі Кевіна, минуло б щонайменше 35 років.

У 2018 році Калкін знявся в рекламі Google, яка пародіює його роль у фільмі "Сам удома" - тільки цього разу в образі дорослої людини, що живе у власному будинку.

Окрім Калкіна, в оригінальному фільмі "Сам удома" знімалися Джо Пеші, Деніел Стерн, Джон Херд, Робертс Блоссом, Кетрін О’Хара, Джон Кенді, його брат Кіран Калкін, Анджела Гетхалс, Девін Ратрей та Джеррі Бамман, серед інших.

Сьогодні Калкіну 45 років, він заручений із 38-річною Брендою Сонг, також колишньою актрисою, яка знімалася в дитинстві, і має двох синів, Дакоту (народився у 2021 році) та Карсона (народився у 2022 році).

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