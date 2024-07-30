Світова прем'єра фільму відбудеться у вересні 2024 року на Міжнародному кінофестивалі в Торонто.

17 жовтня 2024 року на екрани українських кінотеатрів вийде ніжна і трепетна історія кохання "Час жити" (We Live in Time), головні ролі в якій виконали голлівудські зірки Ендрю Гарфілд (дилогія "Нова людина-павук", "Соціальна мережа", "Тік-так, бум!") та Флоренс П'ю ("Оппенгеймер", "Дюна 2", "Чорна вдова").

За сюжетом фільму, перспективна шеф-кухарка Алмут випадково збиває машиною Тобіаса. Ця аварія кардинально змінює життя двох молодих людей, і стає початком неймовірного роману, який вкотре доводить, що кохання подекуди об'єднує абсолютно несхожих між собою людей.

Режисером фільму став Джон Кроулі, у фільмографії якого – ностальгійна ніжна драма "Бруклін" і екранізація легендарного роману Донни Тарт "Щиголь". Сценарій до "Часу жити" написав Нік Пейн, який раніше працював над масштабною сагою про британську монаршу родину – "Корона".

Продюсував стрічку надпопулярний улюбленець публіки Бенедикт Камбербетч ("Доктор Стрендж", серіал "Шерлок"), а також Роберт Ааронсон (в титрах Деніел Бацек), відомий своєю роботою з режисером Йоргосом Лантімосом над його стрічками "Вбивство священного оленя" та оскароносними "Бідолашними створіннями", а також драмою Флоріана Зеллера "Батько".

"Час жити" – щемка та життєва історія про кохання та стосунки. Фільм показує як маленькі курйози зі спільного життя закоханих, так і серйозні та складні проблеми. Творці приправляють стрічку тонким гумором, який допомагає глядачу розгледіти у таких смішних і милих героях себе, зазначають в компанії Adastra Cinema, що випускає стрічку в Україні.

Світова прем'єра фільму "Час жити" відбудеться у вересні 2024 року на Міжнародному кінофестивалі в Торонто.

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