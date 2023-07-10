Іспанська комедія "Душа команди" (ісп. Llenos de gracia, англ. Full of Grace) здобула гран-прі 10-го Чілдрен Кінофесту, який завершився у Києві 9 липня 2023 року.
Як повідомляє прес-служба "Артхаус Трафік", за підсумками глядацького голосування картина режисера Роберто Буесо отримала 4,69 бала з 5. Фільм розповідає про черницю, яка засновує у школі-інтернаті футбольну команду, щоб упоратися з бешкетними вихованцями.
Також у межах фестивалю всьоме відбувся дитячий кіноконкурс. Організатори отримали понад 100 заявок з усієї України, серед яких обрали 20 фіналістів. Переможців визначило професійне журі українських кінематографістів.
Результати дитячого кіноконкурсу:
- Гран-прі отримала анімаційна робота "Вниз по скелі" 13-річного Матвія Глазунова з Мукачева (Закарпатська область). Картина про небезпечну пригоду золотошукача натхненна оповіданням Джека Лондона "Жага до життя". Матвій Глазунов став володарем гран-прі дитячого кіноконкурсу Чілдрен Кінофесту вдруге – у 2021 році він переміг із роботою "Мелісса", а у 2022 році здобув приз за найкращий анімаційний фільм у віковій категорії 11-14 років з роботою "Чорний лютий".
- Найкращим анімаційним фільмом у категорії 7-10 років став "Казка про Галушку" – історія про пошуки свого місця у житті (режисерка Мирослава Троцька, 8 років, м. Полтава).
- Найкращий ігровий фільм у категорії 7-10 років – "Червона Шапка", сучасний погляд на класичну казку (режисер Влад Потатуєв, 10 років, м. Вінниця).
- Найкращий анімаційний фільм у категорії 11-14 років – "У пошуках нового елемента", фантастична стрічка про космічну експедицію до нововідкритої планети (режисер Білик Михайло, 12 років, м. Дніпро).
- Найкращий ігровий фільм у категорії 11-14 років – "Біженці з моря" про весняну риболовлю, яка обернулася неочікуваною зустріччю (режисер Ярослав Булгаков, 12 років, м. Фастів Київської області).
- Приз глядацьких симпатій отримала анімація "Подорож до Кукурудзяної країни" про сповнену небезпек мандрівку команди друзів (режисер Крайовий Назар, 13 років, м. Черкаси).
Згодом фільми-фіналісти можна буде переглянути на YouTube-каналі Чілдрен Кінофесту.
10-й міжнародний кінофестиваль для дітей і підлітків Чілдрен Кінофест відбувся в гібридному форматі. Покази, які тривали в кінотеатрах Києва, Львова, Одеси, Дніпра, Полтави, Вінниці, Житомира, Луцька, Хмельницького та Чернігова, зібрали понад 18 000 глядачів і глядачок. Спеціальну ювілейну програму (добірку фільмів-переможців Чілдрен Кінофесту попередніх років) в онлайн-кінотеатрі подивилися майже 15 000 разів. Найпопулярнішою стрічкою онлайн-кінотеатру стала торішня переможниця "Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке".
Наступного року фестиваль відбудеться традиційно після закінчення навчального року – з 31 травня до 9 червня.