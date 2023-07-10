Наступного року Чілдрен Кінофест відбудеться з 31 травня до 9 червня.

Іспанська комедія "Душа команди" (ісп. Llenos de gracia, англ. Full of Grace) здобула гран-прі 10-го Чілдрен Кінофесту, який завершився у Києві 9 липня 2023 року.

Як повідомляє прес-служба "Артхаус Трафік", за підсумками глядацького голосування картина режисера Роберто Буесо отримала 4,69 бала з 5. Фільм розповідає про черницю, яка засновує у школі-інтернаті футбольну команду, щоб упоратися з бешкетними вихованцями.

Також у межах фестивалю всьоме відбувся дитячий кіноконкурс. Організатори отримали понад 100 заявок з усієї України, серед яких обрали 20 фіналістів. Переможців визначило професійне журі українських кінематографістів.

Результати дитячого кіноконкурсу:

Гран-прі отримала анімаційна робота "Вниз по скелі" 13-річного Матвія Глазунова з Мукачева (Закарпатська область). Картина про небезпечну пригоду золотошукача натхненна оповіданням Джека Лондона "Жага до життя". Матвій Глазунов став володарем гран-прі дитячого кіноконкурсу Чілдрен Кінофесту вдруге – у 2021 році він переміг із роботою "Мелісса", а у 2022 році здобув приз за найкращий анімаційний фільм у віковій категорії 11-14 років з роботою "Чорний лютий".

Найкращим анімаційним фільмом у категорії 7-10 років став "Казка про Галушку" – історія про пошуки свого місця у житті (режисерка Мирослава Троцька, 8 років, м. Полтава).

Найкращий ігровий фільм у категорії 7-10 років – "Червона Шапка", сучасний погляд на класичну казку (режисер Влад Потатуєв, 10 років, м. Вінниця).

Найкращий анімаційний фільм у категорії 11-14 років – "У пошуках нового елемента", фантастична стрічка про космічну експедицію до нововідкритої планети (режисер Білик Михайло, 12 років, м. Дніпро).

Найкращий ігровий фільм у категорії 11-14 років – "Біженці з моря" про весняну риболовлю, яка обернулася неочікуваною зустріччю (режисер Ярослав Булгаков, 12 років, м. Фастів Київської області).

Приз глядацьких симпатій отримала анімація "Подорож до Кукурудзяної країни" про сповнену небезпек мандрівку команди друзів (режисер Крайовий Назар, 13 років, м. Черкаси).

Згодом фільми-фіналісти можна буде переглянути на YouTube-каналі Чілдрен Кінофесту.

10-й міжнародний кінофестиваль для дітей і підлітків Чілдрен Кінофест відбувся в гібридному форматі. Покази, які тривали в кінотеатрах Києва, Львова, Одеси, Дніпра, Полтави, Вінниці, Житомира, Луцька, Хмельницького та Чернігова, зібрали понад 18 000 глядачів і глядачок. Спеціальну ювілейну програму (добірку фільмів-переможців Чілдрен Кінофесту попередніх років) в онлайн-кінотеатрі подивилися майже 15 000 разів. Найпопулярнішою стрічкою онлайн-кінотеатру стала торішня переможниця "Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке".

Наступного року фестиваль відбудеться традиційно після закінчення навчального року – з 31 травня до 9 червня.

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