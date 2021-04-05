Дан Балан - хітмейкер світового масштабу та у минулому тренер-переможець "Голосу країни".

На шоу "Голос країни-11" несподівано повернувся Дан Балан. Цього разу як зірковий "радник" Тіни Кароль, з якою йому "приписують" роман.

Читайте такожНа шоу "Голос країни" повернуться чотири екс-учасникиЙого повернення глядачі в залі та тренери зустріли гучними оплесками.

"Як я сумував... Як добре повернутися, ніби у свій дім", - прокоментував своє феєричне повернення на проект Дан.

"Дан і Тіна поруч, наші глядачі їх бачать разом, їм буде тепер про що поговорити", - сказав ведучий Юрій Горбунов.

Поява зіркових "радників" на шоу "Голос країни": що відомо

У цьому сезоні вперше в історії "Голосу" в "нокаутах" з'явилося нововведення: поруч з наставниками будуть "радники", які допомагатимуть тренерам зробити правильний вибір і зрозуміти, хто пройде до чвертьфіналу.

Зірковими радниками стали європейський хітмейкер і екс-тренер "Голосу країни" Дан Балан, який допомагатиме Тіні Кароль у нелегкому виборі учасників.

Радником digital-відкриття року DOROFEEVA стала хіп-хоп виконавиця Alyona Alyona, співак і продюсер MONATIK звернувся по допомогу до фронтвумен рок-групи The Hardkiss Юлії Саніної, а Іван Дорн став радником Олега Винника.

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Автор: Ольга Робейко