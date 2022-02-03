Вартість туру на студію в Північній Ірландії, де знімали серіал, обійдеться в 39,50 фунтів.

У місті Банбридж в Північній Ірландії на початку лютого 2022 року запустили тури по кіностудії, де свого часу знімали популярний серіал "Гра престолів" (Game of Thrones).

Фоторепортаж з відкриття студії для відвідувачів 2 лютого опублікував фотосервіс Reuters.

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Тепер в приміщеннях студії The Linen Mill Studios площею 10 тисяч квадратних метрів всі бажаючі зможуть побачити рейкові декорації, в яких знімався один з наймасштабніших серіальних проектів останнього десятиліття, а також костюми героїв, елементи гриму, воскові фігури та інші знакові для серіалу предмети, надані компанією HBO, що випускала серіал.

Зокрема, тут представлені замок Старків Вінтерфелл, замки Пайк і Ріверран, а також Браавос, Дорн і Королівська Гавань.

На офіційному відкритті студії були присутні й деякі актори, які зіграли в серіалі, серед них Деніел Портман (Подрік Пейн), Наталія Тена (Оша), Іен Бітті (Мерін Трент) і Іен МакЕлхінні (сір Баррістан Селмі).

Для відвідувачів студія офіційно запрацює з 4 лютого. Дорослий квиток обійдеться в 39,50 фунтів.

"Гра престолів": цікаві факти про серіал

Американський телесеріал в жанрі фентезі "Гра престолів" (Game of Thrones), заснований на циклі романів "Пісня льоду і вогню" Джорджа Р.Р. Мартіна, виходив з 2011 по 2019 роки на HBO. Всього серіал складався з 8 сезонів.

Події "Гри престолів" відбуваються у вигаданому світі, що нагадує середньовічну Європу. У серіалі одночасно діє безліч персонажів і розвивається кілька сюжетних ліній. Основних три: боротьба кількох впливових будинків за Залізний Трон Семи Королівств; про принцесу-вигнанку, яка планує повернути престол своїх повалених предків; про стародавнє братство, що охороняє державу від загроз з півночі. Також в серіалі присутні фантастичні істоти, в тому числі дракони, відьми і білі ходоки.

Серіал, що став найдорожчим фентезі-серіалом в історії, отримав величезну популярність і масштабну фан-базу, одночасно викликавши інтерес туристів до локацій, де його знімали – Північна Ірландія, Мальта, Хорватія, Ісландія і Марокко.

У 2022 році має вийти приквел "Гри престолів" – фентезі-серіал "Дім дракона" (House of the Dragon), події якого будуть відбуватися на 200 років раніше. Літературною основою сценарію стане перший том книги Джорджа Мартіна "Полум'я і кров" про завоювання Вестероса Таргарієнами і їхнє правління.

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