Кінокомпанія Universal Pictures показала перший трейлер науково-антастичної драми "День розкриття" (Disclosure Day) – нового фільму культового Стівена Спілберга ("Щелепи", "Парк Юрського періоду", "Список Шиндлера", "Врятувати рядового Раяна", "Впіймай мене, якщо зможеш", "Вестсайдська історія").

Цікаво, що будь-які подробиці про фільм трималися в секреті аж до виходу трейлера – він не мав назви та описувався просто як "фільм про НЛО".

Тепер же стало відомо, що він розповість про загадкових мешканців Землі, які прийшли на нашу планету невідомо звідки і якийсь час жили серед людей. Але настав час, коли вони почали думати про те, щоб розкрити себе.

Головні ролі у фільм зіграли Емілі Блант ("Диявол носить Прада", "Сікаріо", "Тихе місце", "Каскадер"), Джош О'Коннор ("Суперники", "Химера", "Ножі наголо: Прокинься, покійнику"), Колін Ферт ("Щоденник Бріджит Джонс", "Реальна любов", "Король говорить", "Kingsman"), Ів Г'юсон (серіал "Чудова пара"), Колман Домінго ("Кендімен", "Сінг Сінг", "Людина, що біжить", серіал "Ейфорія"), Ваятт Расселл ("Громовержці", "Оверлорд", серіали "Чорне дзеркало", "Сокіл і Зимовий солдат", "Монарх: Спадщина монстрів") та інші.

Сценарій до стрічки написав найуспішніший кіносценарист усіх часів Девід Кепп, відомий за такими хітами, як "Парк Юрського періоду", "Шлях Карліто", "Місія нездійсненна", "Людина-павук", "Індіана Джонс і королівство кришталевого черепа", "Операція "Чорний Кейс", "Світ Юрського періоду: Відродження" та багатьма іншими.

Вихід фільму в кінотеатрах України запланований на 11 червня 2026 року. В українському прокаті він отримав назву "День істини".

Зауважимо, що попередній фільм нині 78-річного Спілберга вийшов у 2022 році. Це була напівавтобіографічна драма про дорослішання "Фабельмани", що розповідала про єврейського хлопчика, який мріяв стати кінорежисером. Стрічка отримала схвальні відгуки критиків, а також чималу кількість престижних нагород і номінацій, в тому числі сім номінацій на "Оскар".

