Прем'єра "Star Wars: Visions" відбудеться на стрімінговому сервісі Disney+ 22 вересня.

Студія Disney показала перший трейлер свого чергового спін-оффу "Зоряних воєн" - "Видіння", який вийде у форматі мультиплікаційного серіалу-антології.

Ролик був опублікований на каналі Star Wars в YouTube.

На відео показані фрагменти з серій, що оповідають про початківців джедаїв, їхніх одвічних ворогів-ситхів, дроїдів та славнозвісного мисливця за головами Боба Фетта.

Загалом в першому сезоні очікується дев'ять серій:

"Дуель"; "Лоп і Очо"; "Татуїнська рапсодія"; "Близнюки"; "Старійшина"; "Сільська наречена"; "Акакірі"; "Т0-В1"; "Дев'ятий джедай".

Читайте такожУ мережу злили рідкісне відео зі зйомок "Зоряних війн"Над створенням серіалу працювали сім різних мультиплікаційних студій: Production I. G, Trigger, Geno Studio, Science Saru, Kinema Citrus, Kamikaze Douga і Studio Colorido. Тому всі епізоди намальовані в різній техніці.

Прем'єра "Star Wars: Visions" відбудеться на стрімінговому сервісі Disney+ 22 вересня.

Нагадаємо, раніше в Disney опублікували логотип і розкрили деякі подробиці про новий серіал "Книга Боби Фетта" з всесвіту "Зоряні війни".

Автор: Станислав Кожемякин