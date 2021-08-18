Студія Disney показала перший трейлер свого чергового спін-оффу "Зоряних воєн" - "Видіння", який вийде у форматі мультиплікаційного серіалу-антології.
Ролик був опублікований на каналі Star Wars в YouTube.
На відео показані фрагменти з серій, що оповідають про початківців джедаїв, їхніх одвічних ворогів-ситхів, дроїдів та славнозвісного мисливця за головами Боба Фетта.
Загалом в першому сезоні очікується дев'ять серій:
- "Дуель";
- "Лоп і Очо";
- "Татуїнська рапсодія";
- "Близнюки";
- "Старійшина";
- "Сільська наречена";
- "Акакірі";
- "Т0-В1";
- "Дев'ятий джедай".
Читайте такожУ мережу злили рідкісне відео зі зйомок "Зоряних війн"Над створенням серіалу працювали сім різних мультиплікаційних студій: Production I. G, Trigger, Geno Studio, Science Saru, Kinema Citrus, Kamikaze Douga і Studio Colorido. Тому всі епізоди намальовані в різній техніці.
Прем'єра "Star Wars: Visions" відбудеться на стрімінговому сервісі Disney+ 22 вересня.
Нагадаємо, раніше в Disney опублікували логотип і розкрили деякі подробиці про новий серіал "Книга Боби Фетта" з всесвіту "Зоряні війни".