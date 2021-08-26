Американську акторку Летішу Райт було госпіталізовано на знімальному майданчику нової частини супергеройського фільму "Чорна пантера".
Про це повідомляє Variety, посилаючись на представника кіностудії Marvel.
У заяві йдеться, що Райт "отримала легкі травми" під час зйомок сцени з трюками.
"Наразі вона отримує допомогу в місцевій лікарні і, як очікується, скоро буде виписана", - заявили в Marvel.
Читайте такожУ Disney поки не знають, як розвивати "Чорну пантеру" без Чедвіка Боузмана - ЗМІІнцидент стався 25 серпня на знімальному майданчику в місті Бостон, штат Массачусетс. На знімальний графік те, що трапилося, не вплинуло.
За інформацією Entertainment Weekly наступного дня актрису виписали.
Летіша Райт знайома фанатам кіновсесвіту Marvel за роллю Шурі - молодшої сестри Т'Чалли, правителя вигаданого африканського королівства Ваканда, якого грав нині покійний Чедвік Боузман (минулого року актор помер від раку). У цій самій ролі вона з'являлася в стрічках "Месники: Війна нескінченності" і "Месники: Фінал".
Сиквел "Чорна пантера: Ваканда назавжди" знімає режисер Райан Куглер. Виробництво стрічки почалося в червні 2021 року. Крім Райт, в зйомках беруть участь Данай Гуріра, Деніел Калуя, Вінстон Дюк, Лупіта Ніонго, Флоренс Касумба і Анджела Бассетт.
Раніше ми повідомляли, що компанія Disney уклала контракт з компанією Куглера, в рамках якого планується зняти серіал за мотивами "Чорної пантери".