Летіша Райт в ролі Шурі / фото кадр з фільму "Месники: фінал"

Американську акторку Летішу Райт було госпіталізовано на знімальному майданчику нової частини супергеройського фільму "Чорна пантера".

Про це повідомляє Variety, посилаючись на представника кіностудії Marvel.

У заяві йдеться, що Райт "отримала легкі травми" під час зйомок сцени з трюками.

"Наразі вона отримує допомогу в місцевій лікарні і, як очікується, скоро буде виписана", - заявили в Marvel.

Читайте такожУ Disney поки не знають, як розвивати "Чорну пантеру" без Чедвіка Боузмана - ЗМІІнцидент стався 25 серпня на знімальному майданчику в місті Бостон, штат Массачусетс. На знімальний графік те, що трапилося, не вплинуло.

За інформацією Entertainment Weekly наступного дня актрису виписали.

Летіша Райт знайома фанатам кіновсесвіту Marvel за роллю Шурі - молодшої сестри Т'Чалли, правителя вигаданого африканського королівства Ваканда, якого грав нині покійний Чедвік Боузман (минулого року актор помер від раку). У цій самій ролі вона з'являлася в стрічках "Месники: Війна нескінченності" і "Месники: Фінал".

Сиквел "Чорна пантера: Ваканда назавжди" знімає режисер Райан Куглер. Виробництво стрічки почалося в червні 2021 року. Крім Райт, в зйомках беруть участь Данай Гуріра, Деніел Калуя, Вінстон Дюк, Лупіта Ніонго, Флоренс Касумба і Анджела Бассетт.

Раніше ми повідомляли, що компанія Disney уклала контракт з компанією Куглера, в рамках якого планується зняти серіал за мотивами "Чорної пантери".

Автор: Станислав Кожемякин