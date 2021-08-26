"Сестра Т'чалли" отримала легкі травми, виконуючи трюки без допомоги каскадера.

Американську акторку Летішу Райт було госпіталізовано на знімальному майданчику нової частини супергеройського фільму "Чорна пантера".

Про це повідомляє Variety, посилаючись на представника кіностудії Marvel.

У заяві йдеться, що Райт "отримала легкі травми" під час зйомок сцени з трюками.

"Наразі вона отримує допомогу в місцевій лікарні і, як очікується, скоро буде виписана", - заявили в Marvel.

Читайте такожУ Disney поки не знають, як розвивати "Чорну пантеру" без Чедвіка Боузмана - ЗМІІнцидент стався 25 серпня на знімальному майданчику в місті Бостон, штат Массачусетс. На знімальний графік те, що трапилося, не вплинуло.

За інформацією Entertainment Weekly наступного дня актрису виписали.

Летіша Райт знайома фанатам кіновсесвіту Marvel за роллю Шурі - молодшої сестри Т'Чалли, правителя вигаданого африканського королівства Ваканда, якого грав нині покійний Чедвік Боузман (минулого року актор помер від раку). У цій самій ролі вона з'являлася в стрічках "Месники: Війна нескінченності" і "Месники: Фінал".

Сиквел "Чорна пантера: Ваканда назавжди" знімає режисер Райан Куглер. Виробництво стрічки почалося в червні 2021 року. Крім Райт, в зйомках беруть участь Данай Гуріра, Деніел Калуя, Вінстон Дюк, Лупіта Ніонго, Флоренс Касумба і Анджела Бассетт.

Раніше ми повідомляли, що компанія Disney уклала контракт з компанією Куглера, в рамках якого планується зняти серіал за мотивами "Чорної пантери".

Автор: Станислав Кожемякин