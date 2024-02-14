Фільм стане доступний на Netflix 8 березня 2024 року.

Стрімінговий сервіс Netflix представив новий трейлер пригодницького фентезі "Діва проти біди" (Damsel) з зіркою "Дивних див" та "Еноли Голмс" Міллі Боббі Браун в головній ролі.

В центрі сюжету фільму – юна принцеса Елоді, яка покірно приймає свою долю та погоджується вийти заміж за прекрасного принца. Втім, дуже скоро вона виявляє, що все це було пасткою: королівська сім'я обрала її як жертву для погашення стародавнього боргу. Дівчину кидають у печеру з вогнедишним драконом, і щоб вижити, вона покладається тільки на свою кмітливість і волю.

Окрім Міллі Боббі Браун у фільмі зіграли Нік Робінсон ("З любов'ю, Саймон", "П'ята хвиля", "Світ Юрського періоду"), Анджела Бассетт ("Чорна пантера", серіал "Американська історія жаху"), Робін Райт ("Диво-жінка", серіал "Картковий будинок"), Рей Вінстон ("Сексуальна бестія", "Чорна вдова") та інші.

Режисером фільму виступив іспанець Хуан Карлос Фреснадільо, який до цього зняв фільми "Інтакто", "28 тижнів по тому" та "Зловмисники".

Фільм "Діва проти біди" стане доступний на Netflix 8 березня 2024 року.

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