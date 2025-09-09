Фільм має вийти в кінотеатрах у грудні 2025 року.

Вийшов перший трейлер екшн-горора "Пиловий кролик" (Dust Bunny), головну роль в якому зіграв всесвітньовідомий данський актор Мадс Міккельсен ("Полювання", "Доктор Стрендж", "Ще по одній", "Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора", "Індіана Джонс і реліквія долі", серіал "Ганнібал").

В центрі сюжету – восьмирічна дівчинка, яка просить свого дивного сусіда допомогти їй вбити монстра під її ліжком, який, на її думку, вбив її родину.

Також у фільмі зіграли Софі Слоун (перша головна роль у повнометражному фільмі), Сіґурні Вівер (франшизи "Чужий", "Мисливці на привидів"), Девід Дастмалчян ("Людина-мураха", "Загін самогубців: Місія навиліт", серіал "Вбивцебот") та інші.

Режисером та сценаристом фільму виступив Браян Фуллер, який прославився завдяки роботі над серіалами ("Герої", "Американські боги", "Зоряний шлях: Дискавері").

Найбільше ж Фуллер відомий як творець серіалу "Ганнібал" – таким чином, він вперше за десять років знову воз'єднався з Мадсом Міккельсеном, виконавцем головної ролі у цьому шоу.

Для Фуллера це повнометражний режисерський дебют.

Прем'єра "Пилового кролика" відбудеться вже сьогодні, 9 вересня 2025 року, в рамках Міжнародного кінофестивалю у Торонто. Водночас в американський прокат він вийде аж 5 грудня 2025 року. Чи покажуть стрічку в Україні, наразі невідомо.

