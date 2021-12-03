Зйомки стрічки, що стартували минулого тижня, триватимуть до кінця лютого.

Оголошено каст нового гостросюжетного фільму під назвою "Блідо-блакитне око" з Крістіаном Бейлом в головної ролі.

На знімальному майданчику до актора приєднаються Джилліан Андерсон, Шарлотта Генсбур, Роберт Дювалль, Тімоті Сполл і Люсі Бойнтон, а також Фред Хекінджер, Тобі Джонс, Саймон Макберні, повідомлєи Deadline.

Режисером і сценаристом фільму став Скотт Купер. Зйомки, що стартували минулого тижня, триватимуть до кінця лютого. Дати виходу фільму поки немає.

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"Блідо-блакитне око" заснований на однойменному романі Луїса Бейарда 2006 року. За сюжетом, молодий Едгар Аллан По з бувалим детективом розслідує серію вбивств, що сталися у Вест-Пойнтському військовому училищі в 1830 році.

Як повідомляв УНІАН, в 2018 році американська актриса Джилліан Андерсон, яка відома глядачеві за роллю спеціального агента Дани Скаллі в популярному телесеріалі "Секретні матеріали" (The X-Files) роздяглася заради благих цілей. Зокрема, кінозірка опублікувала в Instagram своє оголене фото, зроблене для організації PETA, що веде боротьбу за права тварин.

Хто така Джилліан Андерсон

Джилліан Андерсон американо-британська актриса народилася 9 серпня 1968 року. Найбільш відома як виконавиця ролі агента ФБР Дани Скаллі у визнаному критиками телевізійному серіалі "Секретні матеріали", де грала всі 11 сезонів, і в двох повнометражних фільмах: "Секретні матеріали: Боротьба за майбутнє" (1998) і "Секретні матеріали: Хочу вірити" (2008).

Джилліан отримала по шість номінацій на премію "Еммі" (дві перемоги) і "Золотий глобус" (з двома перемогами), а також номінувалася на британську премію BAFTA.

Автор: Ірина Погоріла