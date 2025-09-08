Актор зіграв одну з головних ролей у продовженні детектива "Ножі наголо".

Відомий американський актор Джеремі Реннер офіційно повертається у світ кіно після тривалої паузи. Він зіграв одну з головних ролей у третій частині детективної саги "Ножі наголо". Про це пише Independent.

Реннер доєднався до команди нової стрічки Netflix "Ножі наголо: Прокинься, покійнику". Сюжет традиційно для цієї франшизи розгортається навколо детектива Бенуа Бланка у виконанні Денієла Крейґа та його загадкового розслідування. Цього разу приватний агент намагатиметься знайти вбивцю та розкрити справу, що потрясла маленьке релігійне містечко.

Для Джеремі Реннера це перший фільм після майже смертельної аварії, яка сталася з ним у 2023 році. Актор потрапив під снігоприбиральну машину, вагою понад 6 тонн, що придавила його, коли він намагався врятувати свого племінника. Тоді Джеремі здобув серйозні травми, включаючи 38 переломів кісток, травму грудної клітки та колапс легень. Він переніс кілька операцій і тривалу реабілітацію. Тільки після цього актор зміг повноцінно повернутися до своєї роботи.

Зірка серіалу "Соколине око" заявив, що на початку знімань "Ножі наголо 3" отримав велику підтримку як від колег, так і від фанів. Він зазначив, що йому приємно було відчути себе знову "бажаним гостем" у світі кіно.

"Для мене це навіть не фільм, а скоріше театральна вистава. Ми завжди разом, ми завжди бачимо один одного, навіть коли граємо. Коли перед камерою 15 людей, ти проводиш з ними багато часу. Це нагадує мені театральну виставу. Приємно повернутися і бути знову прийнятим на роботу, яку я люблю, з дійсно чудовими людьми", - прокоментував актор.

Варто зазначити, що окрім Реннера та Крейґа у фільмі "Ножі наголо: Прокинься, покійнику" також знялися Джош О'Коннор, Ґленн Клоуз, Джош Бролін, Міла Куніс, Керрі Вашингтон, Ендрю Скотт, Кейлі Спейні, Деріл Маккормак і Томас Гайден Чорч. Нещодавно стала відома офіційна дата прем'єри стрічки на Netflix.

