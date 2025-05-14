Прем'єра другого сезону серіалу "Шибайголова: Народжений заново" запланована на березень 2026 року.

Американська акторка Крістен Ріттер офіційно повернеться до ролі супергероїні/приватного детектива Джессіки Джонс у другому сезоні серіалу "Шибайголова: Народжений заново" (Daredevil: Born Again).

Відповідне оголошення було зроблено під час попередньої презентації Disney для рекламодавців у Нью-Йорку у вівторок, 13 травня 2025 року – Ріттер вийшла на сцену разом із виконавцем ролі Метта Мердока / Шибайголови Чарлі Коксом, щоб повідомити цю новину, пише Variety.

"Так здорово повернутися, повернутися до Джесіки після трьох сезонів і "Захисників" і тепер приєднатися до MCU. Я так рада повернути цього культового персонажа, і, не розкриваючи занадто багато, на Джессіку Джонс чекає ще багато всього. Це буде неймовірний сезон!", – поділилася актриса.

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Оригінальний серіал "Джессіка Джонс" виходив на Netflix у 2015-2019 роках і налічував три сезони. У центрі сюжету – приватний детектив із пристрастю до алкоголю Джессіка Джонс, що володіє надлюдськими силою і міцністю. Час від часу вона співпрацювала з Шибайголовою.

Зазначимо, другий сезон супергеройського серіалу "Шибайголова: Народжений заново" планують випустити в березні 2026 року. Він налічуватиме вісім епізодів і стане частиною шостої фази кіновсесвіту Marvel.

Серіал "Шибайголова: Народжений заново" – що відомо

Спочатку серіал "Шибайголова", що розповідає про сліпого адвоката Метта Мердока, який під маскою месника "Шибайголови" бореться зі злочинністю в злочинному районі Нью-Йорка "Пекельна Кухня", виходив на Netflix з 2015 по 2018 роки. Також на сервісі були випущені й інші серіали медіафраншизи Marvel, проте, не пов'язані з основним кіновсесвітом – "Джессіка Джонс" (2015-2019), "Залізний кулак" (2017-2018), "Люк Кейдж" (2016-2018) і "Каратель" (2017-2019), які також об'єдналися в серіалі-кросовері "Захисники" (2017).

Всупереч високим рейтингам і позитивним оцінкам критиків, серіал "Шибайголова" був закритий після третього сезону. Така ж доля спіткала і всі інші проекти в рамках цієї серіальної лінійки. Це сталося на тлі того, як новий стримінговий сервіс Disney+ став єдиним майданчиком для фільмів і серіалів об'єднаного кіновсесвіту Marvel. Тоді ж стало відомо, що частина з цих персонажів буде включена в основний кіновсесвіт.

Першими до кіновсесвіту повернулися герої "Шибайголови" – Метт Мердок (Чарлі Кокс) і його головний супротивник, король злочинного світу Вілсон Фіск / Кінгпін (Д'Онофріо). Зокрема, Мердок уперше з'явився у вигляді камео у фільмі "Людина-павук: Додому шляху нема" (2021), а згодом у серіалах "Вона-Галк" (2022) і "Ехо" (2024). Тим часом Фіск повернувся в серіалах "Соколине око" (2021) і "Ехо" (2024). Офіційно про перезапуск серіалу "Шибайголова" як окремого проєкту стало відомо в 2022 році.

На початку 2023 року було оголошено, що до проєкту також долучиться Джон Бернтал, який виконував роль лінчувача Френка Касла / Карателя в серіалах "Шибайголова" та "Каратель". Водночас ходило чимало спекуляцій з приводу того, хто ще з героїв із попередніх серіалів може повернутися до кіновсесвіту Marvel, однак жодної офіційної інформації за цим не послідувало.

Перший сезон серіалу "Шибайголова: Народжений заново" виходив на Disney+ у березні-квітні 2025 року і налічував дев'ять епізодів. Оновлений серіал отримав високі оцінки від критиків, а також був позитивно сприйнятий аудиторією.

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