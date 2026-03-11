Творець франшиз 'Пила' і 'Закляття' зніме римейк південнокорейського хіта

Оригінальний фільм 2019 року "Гангстер, поліцейський, диявол" був схвально сприйнятий критиками.

Австралійсько-малайзійський режисер Джеймс Ван, найбільше відомий як творець хітових горор-франшиз "Пила", "Астрал" та "Закляття", визначився зі своїм наступним проєктом.

Як повідомляє Variety, компанія Paramount Pictures доручила режисере зняти "переосмислення" південнокорейського трилера "Гангстер, поліцейський, диявол" (The Gangster, The Cop, The Devil).

Повідомляється, що виконавець головної ролі в оригінальному фільму Ма Дон Сок ("Потяг до Пусана", "Вічні") також залучений до проєкту в якості продюсера.

Водночас над сценарієм нової версії фільму працюватимуть оскароносний сценарист фільмів "Таємнича річка" та "Секрети Лос-Анджелеса" Браян Гельгеланд.

За сюжетом фільму 2019 року "Гангстер, поліцейський, диявол" від режисера Вон-Тхе Лі, прем'єра якого відбулася в Каннах, гангстер і поліцейський об'єднуються, щоб спіймати серійного вбивцю.

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 7 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він має 97% схвалення від критиків з відзнакою "Сертифікована свіжість" та 94% від глядачів. Водночас на Metacritic кіноексперти оцінили його у 65 зі 100 балів, а широка аудиторія – в 7,1 з 10 балів, що в обох випадках відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки".

Нагадаємо, серед останніх режисерських робіт Вана, який також є засновником кінокомпанії Atomic Monster, – горор "Втілення зла" 2021 року і супергеройський фільм "Аквамен і Загублене королівство" 2023 року.

