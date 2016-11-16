Джонні Депп виступив на підтримку ув'язненого в РФ Олега Сенцова (фото)

Джонні Депп сфотографувався на підтримку українця в рамках кампанії "В ув'язненні за мистецтво" (Imprisoned for Art), яку проводить правозахисна організація Voice Project, повідомляє Медіазона.

Відомі артисти і музиканти намагаються привернути увагу до долі своїх колег з різних країн світу, які опинилися за ґратами з політичних мотивів.

Учасники кампанії підтримали також Нудем Дурак - співачку, засуджену в Туреччині до 10,5 років тюремного ув'язнення за звинуваченням у пропаганді курдського сепаратизму; Ашрафа Фаядха - поета з Саудівської Аравії, якому смертний вирок за "віровідступництво" пом'якшили до восьми років в'язниці. Приводом для звинувачення став запис розмови, яка Фаядх вів з друзями в кафе; Давіта Ісаака - письменника і журналіста з подвійним шведсько-еритрейським громадянством, який з 2001 року утримується в ув'язненні в Еритреї без вироку суду; а також в'єтнамського співака Бін Тран Іна Ву, засудженого за "антиурядову пропаганду", і таїландського музиканта Тома Данді, заарештованого за "образу монархії".

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Як повідомляв УНІАН, українського режисера Сенцова затримали співробітники ФСБ в Криму навесні 2014 року. Його етапували в Росію, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові.

Російський суд 25 серпня 2015 р. засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму.

Міністерство юстиції України звернулося із запитом до Росії про передачу Сенцова як громадянина України.

21 жовтня Росія відмовила Україні в екстрадиції Сенцова, мотивуючи це тим, що він нібито громадянин РФ. Фактично ж йому нав'язали російське громадянство автоматично, як для більшості жителів Криму.