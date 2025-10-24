Джонні Депп отримав нову роль після тривалої перерви. Він зіграє у новій екранізації класичного святкового оповідання Чарльза Дікенса - "Різдвяна пісня".
Як повідомляє Variety, 62-річний актор веде останні переговори щодо головної ролі у стрічці "Ебенезер: Різдвяна пісня", режисером якого є автор фільмів "МаХХХін", "Перл" та "Х" Ті Вест. Над сценарієм працюють Натаніель Галперн та Андреа Райзборо, а продюсеркою виступила Емма Воттс.
Якщо угоду буде укладено, Джонні Депп поповнить своє портфоліо ще однією культовою роллю. Він зіграє скупого бізнесмена Ебенезера Скруджа. Дія розгорнеться у Лондоні XIX століття. За оригінальним твором головний герой зустрічається з привидами минулого, сучасного та майбутнього Різдва та зіштовхується зі справжніми муками.
"Різдвяна пісня" Дікенса вже має кілька відомих екранізацій. Зокрема, мюзикл 1970 року "Скрудж", комедія 1988 року "Нова різдвяна казка" з Біллом Мюрреєм та мультфільм "Різдвяна історія", який вийшов у 2009-му.
Цей проєкт може стати для Деппа наймасштабнішим з моменту виходу "Фантастичних звірів: Злочини Ґріндельвальда" у 2018 році та судової справи з колишньою дружиною Ембер Герд.
Попередньо прем'єра фільму "Ебенезер: Різдвяна пісня" запланована на листопад 2026 року.
Раніше повідомлялося, що Джонні Депп може повернутися до своєї культової ролі Джека Горобця у "Піратах Карибського моря".