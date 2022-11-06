Емма Стоун за свій талант отримала безліч престижних кінопремій.

Сьогодні, 6 листопада, американській актрисі Еммі Стоун виповнилося 34 роки. На честь свята пропонуємо вам згадати найкращі її ролі в кіно, які зробили її популярною у всьому світі.

ЗМІ часто називають Емму Стоун найталановитішою актрисою свого покоління. Варто відзначити, що за це вона отримала такі нагороди, як "Золотий глобус", BAFTA і премію Гільдії кіноакторів США. Також вона є лауретом премії "Оскар".

"Відмінниця легкої поведінки"

Проривом для Емми Стоун стала роль Олів Пендергаст в підлітковій комедії "Відмінниця легкої поведінки". Вона зіграла дівчину, яка зіткнулася з булінгом в школі з пуританськими звичаями. Так, однокласники пустили чутки, що вона втратила цноту. Однак Олів вдалося перекрутити ситуацію на свою користь, що дозволило їй стати найпопулярнішою дівчинкою в навчальному закладі.

"Ла-Ла Ленд"

За роль Мії Долан в трагікомедійному фільмі-мюзиклі "Ла-Ла Ленд" Емма отримала широке визнання критиків і була удостоєна безлічі нагород. Це історія кохання молодої актриси і музиканта, у яких була мрія стати відомими на весь світ. Однак поки їм доводиться підробляти в кафе, щоб хоч якось заробити собі на життя. Одного разу до них таки приходить успіх. І, звичайно, "зірка на лобі" змінює їхні стосунки.

"Круелла"

У центрі сюжету шахрайка Естелла, яка вирішила зробити собі ім'я в світі моди. З нею в парі працюють двоє кишенькових злодіїв, які мріють про славу і успіх і чомусь впевнені, що за допомогою Естелли вони зможуть цього домогтися. В один прекрасний день модне чуття Естелли привертає увагу шикарної і зарозумілої баронеси фон Хельман. Чим закінчиться ця історія - дивіться.

"Нова Людина-павук"

У цьому фільмі Емма Стоун зіграла роль дівчини Пітера Паркера, залишеного своїми батьками в дитинстві. Він жив з дядьком і тіткою, ходив до школи, був звичайним хлопчиком. Однак на нього часто нападали хулігани. Єдине, що його радувало - це дівчина, в яку він був закоханий. Втім, вона теж відчувала до нього симпатію, але не афішувала цього. Але після укусу генетично зміненого павука, Пітер отримує неймовірні надздібності і його життя змінюється назавжди.

"Фаворитка"

Ця історія про королеву Анну і придворних дам - герцогиню Мальборо і її молодшу сестру Ебігейл, з прибуттям якої в палаці починається нова підкилимна боротьба, принесли Еммі Стоун чергові номінації на "Золотий глобус" і "Оскар".

Нагадаємо, серіал "Світ Дикого Заходу" закрили після 4 сезону.

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