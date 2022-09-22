В український прокат фільм має вийти 19 січня 2023 року.

Вийшов дубльований трейлер драматичного фільму "Фабельмани" (The Fabelmans) від Стівена Спілберга ("Індіана Джонс", "Імперія Сонця", "Список Шиндлера", "Врятувати рядового Раяна").

Напів-автобіографічний фільм Спілберга, сюжет якого натхнений дитинством видатного режисера в Аризоні, розповідає історію дорослішаня хлопця, до рук якого вперше потрапляє знімальна камера. З цього моменту все його життя нерозривно буде пов’язано з кінематографом.

Головні ролі у фільмі виконали Габріель ЛаБель ("Хижак", "Американський жиголо"), Сет Роґен ("Стів Джобс", "Інтерв'ю", "Пем і Томмі"), Мішель Вільямс ("Острів проклятих", "Манчестер біля моря", "Веном"), Пол Дано ("Юність", "Полонянки", "Бетмен") та інші.

Прем'єра фільму відбулася в рамках 47-го щорічного Міжнародного кінофестивалю у Торонто 10 вересня 2022 року, де він отримав приз People's Choice Award.

Як повідомляє прес-служба B&H film distribution, в український прокат фільм має вийти 19 січня 2023 року.

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