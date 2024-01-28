Кінострічка отримала найвищу нагороду.

Українські фільми продовжують дивувати світ та отримувати міжнародні визнання. Нещодавно документальний фільм про війну під назвою "Порцелянова війна" став найкращим на 40-му незалежному кінофестивалі в Америці Sundance Film Festival ("Санденс"). Про це пише видання Euromaidan Press.

Кінострічка отримала гран-прі в категорії "Документальний фільм". Журі охарактеризувало створення цього фільму як "вище прагнення до добра", яке чинить опір агресії.

"Порцелянова війна" втілює в собі пристрасть та боротьбу, які тільки художник може повернути у світ, коли він руйнується навколо нього", - зазначається на офіційному сайті фільму.

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За сюжетом "Порцелянова війна" показує українських художників, які вирішують залишитися та битися серед російських винищувачів та ракетних ударів. Саме так вони доводять, що пристрасть до життя неможливо знищити.

Режисерами кінороботи стали американець Брендан Белломо та український художник і колишній солдат українського спецназу Слава Леонтьєв.

"Мені так хочеться показати людям свою Україну, нагадати людям, що майбутнє світу в руках кожного з них", - розповів режисер.

В мережі ще немає трейлера та повного фільму. Він поки доступний для американської аудиторії онлайн до 29 січня або наживо з 26 січня в кінотеатрі Holiday Village Cinemas, штат Юта.

Нагадаємо, нещодавно ще один український фільм "20 днів у Маріуполі" став номінантом на кінопремію "Оскар" в категорії "Найкращий повнометражний документальний фільм". Церемонія нагородження відбудеться 10 березня.

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