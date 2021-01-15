Очікувана дата прем'єри в українських кінотеатрах - 18 лютого.

Вийшов офіційний україномовний трейлер комедійного трилера "Аферистка" з номінанткою на премію "Оскар" Розамунд Пайк ("Загублена", "Подорож Гектора у пошуках щастя", "Гордість та упередження", "Помри, але не зараз") та володарем премії "Золотий глобус" Пітером Дінклейджем ("Гра престолів", "Три білборди за межами Еббінга, Міссурі", "Месники: Війна нескінченності", "Люди Ікс: Дні минулого майбутнього") в головних ролях.

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Як повідомляє Вольга Україна, очікувана дата прем'єри в українських кінотеатрах - 18 лютого.

В центрі сюжету - успішний юрист Марла Грейсон (Розамунд Пайк), яка майстерно використовує людей, прикриваючись турботою про них. Вона звикла безкарно обдирати своїх багатих клієнтів за рахунок рідкісної чарівності та чималої частки цинізму. Але її нова підопічна - не така проста, як здається, і солодке життя головної героїні незабаром перетвориться у гру на виживання...

Також у фільмі зіграли: Ейса Гонсалес ("На драйві", "Бладшот", "Форсаж: Хоббс та Шоу"), Даян Віст ("Наркокур'єр", "Едвард Руки-ножиці", "Ханна та її сестри"), Кріс Мессіна ("Хижі пташки", "Арго", "Закон ночі").

Автором сценарію та режисером виступив Джей Блейксон ("5-та хвиля", "Зникнення Еліс Крід").

Після гучного успіху на кінофестивалі в Торонто, де фільм було вперше представлено світовій пресі, поточний рейтинг "Аферистки" на Rotten Tomatoes становить 93% позитивних рецензій. Критики також позитивно оцінили картину. Приміром, Variety назвав "Аферистку" - тривожно вишуканим трилером.

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Автор: Марина Григоренко