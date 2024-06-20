Фільм заснований на реальній біографії казахського волонтера Костянтина Гудаускаса.

7 листопада 2024 року в широкий прокат вийде український художній фільм "Буча", що розповість світу про героїзм і трагедії, які випали на долю звичайних людей під час російського вторгнення в Україну.

Стрічка зосереджується на реальних подіях, які відбувались у місті Буча та інших населених пунктах Київщини, і розповідає історію громадянина Казахстану, що отримав притулок в Україні в 2019 році та зумів врятувати понад 200 українців з окупованих територій. Фільм заснований на реальній біографії казахського волонтера Костянтина Гудаускаса.

У фільмі знялись відомі українські актори, такі як В'ячеслав Довженко ("Інший Франко", "Будинок "Слово": Нескінчений роман"), Артемій Єгоров ("Сусідка"), Сергій Стрельніков ("Безславні кріпаки", "Довбуш"), Катерина Олос (серіал "Зозулі"), Анастасія Нестеренко (серіал "Новенька"), Даніель Салем та багато інших. Головну ж роль зіграв відомий польський актор Цезарій Лукашевич ("Валенса. Людина з надії", "З любов'ю, Вінсент").

Режисером фільму став український музичний продюсер Станіслав Тіунов (гурти Kazaky, The Hardkiss, співачка Alloise), який до цього зняв серіал "Молодість" 2020 року, а сценаристом та продюсером Олександр Щур.

"На етапі створення експлікації майбутньої картини я відчув, що боротьба героїв фільму перейшла в боротьбу з усіма учасниками знімального процесу, а наприкінці – в боротьбу із самими з собою. По завершенні першого драфту, за два роки роботи, мій внутрішній світ на якийсь час спорожнів, бо повністю залишився в цій картині. Саме тому "Буча" сповнює глядача емоціями і відчуттями, які дарують віру та сили на боротьбу", – розповів Тіунов.

У свою чергу Щур розповів, що під час роботи над фільмом команіді дуже допомагали представники Головного управління розвідки МОУ.

"Вони консультували нас, надавали фото та відеоматеріали, ознайомили з текстами перехоплень розмов російських військових, агентурними даними. Все це ми використовували у фільмі", – поділився продюсер і сценарист стрічки.

Особливу увагу автори приділяли психологічному аспекту, щоб зміст не ретравматизував глядачів. Команда намагалася не акцентувати увагу на насильстві, зберігаючи при цьому повну картину подій. Це зробило "Бучу" не просто кінопроектом, а монументом мужності, боротьби та надії, впевнені автори фільму.

Олексій Кругляченко, психіатр із 20-річним досвідом, який консультував команду фільму "Буча", підкреслює важливість розуміння посттравматичного стресового розладу (ПТСР), який охоплює цілі громади у воєнний час. ПТСР не обмежується індивідуальними випадками; він може стосуватися всієї країни, що відчуває постійний тиск і тривогу від військових дій.

На його думку, художнє кіно, таке як "Буча", відіграє важливу роль у психотерапевтичній підтримці. Воно дозволяє м'яко зближувати глядачів із джерелом їхньої травми, забезпечуючи можливість обробки і переосмислення власних переживань. Фільм надає глядачам відчуття надії та єдності, демонструючи, що, незважаючи на важкі випробування, зцілення можливе. На фоні широкомасштабної пропаганди та спотворення фактів з боку російської сторони, "Буча" використовує силу мистецтва для боротьби за істину.

Фільм створено завдяки інвестиціям приватних осіб з України, Польщі, Канади та США.

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