Стрічка "Цензорка" отримала нагороди в чотирьох головних номінаціях національної кінопремії "Сонце в сітці".

Фільм "Цензорка" спільного виробництва України, Словаччини та Чехії став тріумфатором Національної кінопремії Словаччини "Сонце в сітці" (Slnko v sieti).

Як повідомляє прес-служба компанії "Артхаус Трафік", картину відзначили в чотирьох номінаціях, включаючи "Найкращий фільм". Також картина перемогла в категоріях "Найкраща режисура", "Найккращий сценарій" і "Найкраще виконання головної жіночої ролі" для українкою актриси Ірини Кір‘язевої.

"Цензорка" – дебютна повнометражна ігрова картина словацького режисера і сценариста Петера Керекеша. Фільм розповідає історію молодої жінки Лесі, яку було засуджено до ув'язнення в одній із виправних установ Одеси. Вона щойно народила первістка і потрапила у світ, населений лише жінками: ув'язненими, медсестрами та наглядачками, жінками різного віку, дружинами та вдовами, дочками, сестрами, вагітними та жінками з дітьми. Якби не колір уніформи, іноді важко було б сказати, хто є хто.

"Цензорка" створена в копродукції України, Словаччини та Чехії. Стрічку знімали в Одесі в 2019 році. З українського боку – продюсер Денис Іванов (компанія "Артхаус Трафік") за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України.

Світова прем’єра фільму "Цензорка" відбулася на Венеційському кінофестивалі, де картину відзначили нагородою за найкращий сценарій (Іван Остроховський, Петер Керекеш) у конкурсній програмі "Горизонти". Після цього успішна фестивальна історія стрічки продовжилась: вона отримала нагороду "Срібний Х’юґо" за найкращу режисуру на Міжнародному кінофестивалі в Чикаґо, нагороду арабських критиків за європейський фільм на Каїрському міжнародному кінофестивалі, а також Ґран-прі Міжнародного кінофестивалю Les Arcs у Франції.

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