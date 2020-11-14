Режисер висловив переконання, що не можна робити ремейки фільмів, які були такими довговічними, як "Один вдома".

Студія Disney запустила в розробку ремейк культової комедії "Один вдома". Режисером нової версії стане Ден Мейзер, проте постановник оригінальної стрічки Кріс Коламбус проти перезапуску.

Читайте такожСтало відомо, хто може замінити Джонні Деппа у "Фантастичних звірях": фанати у захватіПро це він розповів в інтерв'ю виданню Insider, відповідаючи на питання, чи бере участь він у проекті. За словами Коламбуса, ніхто з Disney+ не зв'язався з ним з приводу розробки перезапуску, але, навіть якщо б і зв'язалися, його думка не змінилася б.

"Це марна трата часу. У чому сенс? Я твердо переконаний, що не можна робити ремейки фільмів, які були такими довговічними, як "Один вдома". У вас не вийде знову зловити блискавку в пляшку. Цього просто не трапиться. Так навіщо його знімати? Це те ж саме, що робити розмальовки мультфільмів Disney — я говорю про їхні ігрові версії. У чому суть? Що зроблено, те зроблено. Зробіть щось своє. Навіть якщо ви зазнаєте краху, але хоча б ви зробите щось оригінальне. Мене навіть самого можна звинуватити в цьому з "Один вдома 2". Цей фільм, по суті, є ремейком першого "Один вдома". Він повинен існувати? Так, тому що деякі з цих трюків змушують мене сильно сміятися, але я просто не вірю, що це потрібно робити", — говорить Коламбус, передає 112.ua.

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Автор: УНІАН