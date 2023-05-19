У картині знявся і сам режисер.

Документальний фільм "Звідки куди" про евакуацію українців з-під обстрілів покажуть на Каннському фестивалі 21 травня. А поки глядачі можуть подивитися трейлер фільму, створений за участю України, Польщі та Франції.

Копродюсер Анна Паленчук розповіла, що трейлер дуже точно передає атмосферу фільму і ті обставини, в яких опинилися українці через повномасштабне вторгнення.

Вона додала, що зараз вкрай важливо, щоб на Каннському кінофестивалі звучали українські голоси, адже до цієї події прикута увага світових ЗМІ.

"Я особисто дуже вдячна режисерові Мачеку за те, що він півроку самостійно евакуював біженців і всьому польському народу за підтримку українців під час війни", - говорить Паленчук.

Зазначимо, режисер Мачек Хамел вирішив зняти фільм про евакуацію українців після того, як сам цим займався. За час порятунку нашого народу у нього зібралося чимало історій про те, як люди були змушені залишати свої домівки через вторгнення РФ.

Сюжет фільму "Звідки куди"

Фільм "Звідки куди" ілюструє збірний образ українських біженців - дітей, жінок, літніх людей, чоловіків і т.д., які після повномасштабного вторгнення Росії змушені залишити свої будинки і їхати в невідоме майбутнє.

Мета одна на всіх - знайти безпечний притулок. Вони сідають в евакуаційний автобус і розповідають про досвід, який їм довелося пережити. За кермом сам режисер, який везе героїв якнайдалі від війни і допомагає врятувати їхнє життя.

Нагадаємо, українські кінохіти "Клондайк" і "Люксембург, Люксембург" вийдуть на Netflix.

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