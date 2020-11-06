Претензії торкнулися головного персонажу у виконанні Енн Хетеуей - відьма показана з руками, схожими на ектродактильну аномалію кінцівок.

У Голлівуді виник черговий скандал - цього разу творців фільму "Відьми" звинуватили в образі людей з інвалідністю.

Читайте також"Відьми": страшна казка на Хеловін з" гарнюнею " Енн Хетеуей (огляд)Зокрема, претензії торкнулися головного персонажу у виконанні Енн Хетеуей - відьма показана з руками, схожими на ектродактильну аномалію кінцівок, більш відому як "роздвоєна рука" (є типовим відсутність одного або декількох пальців на нозі або руці).

Сама Хетеуей опублікувала в своєму Instagram ролик, записаний з людьми з інвалідністю. У пості актриса вибачилася за те, що образила почуття тих, у кого є діагноз "роздвоєна рука", передає 112.ua.

"Дозвольте мені почати з того, що я роблю все можливе, щоб бути чутливою до почуттів і переживань інших людей... Як той, хто дійсно вірить в інклюзивність дійсно ненавидить жорстокість, я прошу вибачення за заподіяний біль. Вибачте", - написала Енн Хетеуей.

Акторка додала, що не звернула увагу на деталі зображення Верховної відьми. В іншому випадку Хетеуей не допустила б, щоб її героїня постала перед камерою в такому образі. Кінозірка додала, що надалі не допускатиме таких помилок.

"Я особливо хочу сказати, що співчуваю дітям, які мають роздвоєні кінцівки. Тепер, коли я більше обізнана в цій темі, я висловлюю особливі вибачення тим, хто наполегливо підтримує вас і любить так, як я своїх дітей. Вибачте, що підвела", - зазначила Хетеуей.

Новини по темі

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: УНІАН