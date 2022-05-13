Мантас Кведаравічюс зняв цей фільм ще до своєї загибелі.

На Каннському кінофестивалі покажуть фільм литовського документаліста Мантаса Кведаравічюса "Маріуполіс 2". Відомо, що цю картину він зняв ще до своєї загибелі в Маріуполі.

Його наречена, яка перебувала разом з ним в "гарячій точці" під час війни в Україні, продовжила роботу над фільмом і змонтувала його з монтажером Дунею Сичовою.

"З величезною силою і чутливістю "Маріуполіс 2" показує життя, яке триває під час бомбардувань, і демонструє образи, які передають і трагедію, і надію", - йдеться в прес-релізі фестивалю.

Відзначимо, в 2016 році Кведаравічюс зняв повнометражний документальний фільм "Маріуполіс" про українське місто, що показує наслідки війни на Донбасі, зіткнення мирного і військового в повсякденному житті, старого і нового в українському суспільстві.

Нагадаємо, 3 квітня з'явилися повідомлення про те, що Кведаравічюс загинув в околицях Маріуполя, де хотів знімати продовження свого фільму "Маріуполіс". Згідно з першими повідомленнями, в машину, в якій він їхав, потрапила ракета, режисера доставили в лікарню, але не змогли врятувати.

Двома днями пізніше з посиланнями на дружину Кведаравічюса, актрису Анну Белоброву, і на журналістку Альбіну Левутіну, яка перебувала разом з ним в Україні, було повідомлено, що насправді режисер загинув на кілька днів раніше: він був узятий в полон російськими військовими і розстріляний; помилкова версія смерті Кведаравічюса була необхідна для того, щоб рідні змогли вивезти через територію Росії його тіло.

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