В український прокат новий фільм з розширеного всесвіту DC вийде 15 червня 2023 року.

Кінокомпанія Warner Bros. Pictures представила новий трейлер супергеройського фільму "Флеш" (The Flash), що стане частиною розширеного всесвіту DC.

В новому "Флеші" зіштовхнуться різні світи, після того як Баррі Аллен застосував свої надздібності для подорожі в минуле, щоб врятувати свою сімʼю і змінити перебіг подій. Проте герой ненароком змінив майбутнє та опинився у пастці інакшої реальності. Дійсність цього світу виявляється не надто приємною: повертається генерал Зод, який погрожує усе знищити, а супергероїв, до яких можна було б звернутися по допомогу, не існує. Баррі має єдиний шанс – об'єднатися з іншим Баррі та вмовити зовсім іншого Бетмена повернутися з відставки і визволити одного ув'язненого криптоніанця, хоча й не того, кого він розшукує. Щоб врятувати світ і жити у майбутньому, яке знає Баррі, йому потрібно влаштувати гонитву за своє життя.

До ролі Баррі Аллена (точніше, двох його версій) у новому фільмі повернеться скандальний Езра Міллер, який вже грав цього персонажа у "Лізі справедливості".

Також у фільмі з'являться два Бетмени – у виконанні Бена Аффлека (2016, 2017) та Майкла Кітона (1989, 1992), а також нова Супергерл у виконанні Саші Кейл ("Молоді та зухвалі"), яка вперше буде представлена у всесвіті. Втім наразі не відомо, чи саме вона зіграє цього персонажа і у майбутньому фільмі "Супердівчина: Жінка завтрашнього дня", який нещодавно анонсували нові очільники DC Studios Джеймс Ганн та Пітер Сафран. Роль антагоніста генерала Зода виконає Майкл Шеннон, який грав цього персонажа у фільмі "Людина зі сталі".

Зняв фільм аргентинський режисер Андрес Мускетті, який до цього поставив фільми жахів "Мама", "Воно" та "Воно 2".

В український прокат новий фільм з розширеного всесвіту DC вийде 15 червня 2023 року.

Як раніше повідомляв УНІАН, Джеймс Ганн ("Вартові галактики", "Загін самогубців: Місія навиліт", "Миротворець"), який наприкінці минулого року разом зі своїм давнім бізнес-партнером продюсером Пітером Сафраном очолив DC Studios, став режисером майбутнього фільму "Супермен: Спадщина" (Superman: Legacy).

Водночас вже відомо, що Генрі Кавілл не повернеться до ролі Супермена у фільмі Джеймса Ганна. Пошук виконавця головної ролі, який має бути значно молодшим, досі триває.

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