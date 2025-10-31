Відома дата прем'єри фільму.

Netflix випустив фінальний трейлер нового фільму Ґільєрмо дель Торо "Франкенштайн", прем'єра якого відбудеться вже 7 листопада.

Як повідомляє Tudum, сюжет зосереджений на класичній історії Мері Шеллі про Віктора Франкенштайна - неймовірно талановитого, але егоцентричного вченого, який у ході одного з експериментів створює жахливу істоту. Зрештою це призводить до загибелі як творця, так і його моторошного творіння.

Головні ролі зіграли Оскар Айзек, Джейкоб Елорді, Міа Гот та Крістоф Вальц. Режисером і сценаристом став оскароносний Ґільєрмо дель Торо, відомий за такими роботами, як "Піноккіо", "Хеллбой" та "Форма води".

У новому та вже фінальному трейлері "Франкенштайна" можна роздивитися усіх основних персонажів, а також трохи більше зрозуміти природу дій Франкенштайна та його творіння.

"Я мушу зізнатися: я ніколи не думав, що буде після створення... Я створив справді дещо жахливе", - говорить вчений в анонсі.

Франкенштайн - фінальний трейлер

Екранізувати культовий роман було мрією мексиканського кінематографіста. Дель Торо працював над стрічкою протягом десяти років. Головним задумом режисера було показати, що навіть монстри здатні любити. Він зазначив, що нарешті повернувся до створення того, що йому дійсно до вподоби.

Нагадаємо, що раніше Netflix випустив трейлер "Франкенштайна", в якому вперше показав монстра у виконанні 28-річного актора Джейкоба Елорді.

