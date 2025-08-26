Він радіє, що у серіалі покажуть моменти, які не змогли вмістити у фільми.

Відомий режисер Кріс Коламбус, який свого часу запустив кінофраншизу "Гаррі Поттер", не має бажання брати участь у телевізійному перезапуску від HBO.

"Ні, я вже це зробив, ви бачили мою версію. У світі Поттера для мене більше нічого не залишилося", - сказав він у розмові з Variety під час промо-туру нового проєкту Netflix "Клуб убивств по четвергах".

Водночас Коламбус не виступає проти серіалу. Хоча нещодавно він критикував ідею ремейку "Сам удома", режисер цілком схвалює повернення у світ магії й навіть зізнається, що трохи заздрить авторам. За його словами, формат серіалу дозволить показати деталі, які неможливо було вмістити у фільми. Серед них - Полтергейст Півз та сцени з перших книжок, які залишилися за кадром.

Коламбус пригадав і "дежа вю", коли побачив фото зі зйомок нового серіалу, де Нік Фрост грає Гегріда, а молодий актор Домінік Маклафлін - Гаррі Поттера. "Це було саме там, де ми знімали 20 років тому", - зазначив він.

Режисер також поділився гордістю за Даніела Редкліффа, який, на його думку, виріс талановитим та самодостатнім актором. Натомість щодо скандалів навколо Дж. К. Ролінг він висловився стримано:

"Я вважаю важливим іноді відокремлювати митця від мистецтва. Те, що сталося, сумно. Я з нею не згоден, але мені дуже шкода".

Серіал про Гаррі Поттера

Розробку серіалу ініціювали у 2023 році, а навесні цього року стало відомо, що Дж. К. Ролінг долучена як виконавча продюсерка проєкту.

Зйомки серіалу розпочалися у липні 2025 року на студії Leavesden, де знімали й оригінальну кінофраншизу. Перша фотосесія за участю Домініка Маклафліна в образі Гаррі та Ніка Фроста як Гегріда привернула увагу фанатів.

Серіал має вийти на HBO приблизно в 2027 році, перший сезон нараховуватиме 8 епізодів. Проєкт обіцяє кардинально розширити світ Поттера, додавши сюжетні лінії та персонажів, які не вміщалися в кіно.

