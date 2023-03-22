Поки що це рішення знаходиться на стадії розробки.

Гільдія сценаристів Америки (WGA) виступила з пропозицією дозволити авторам сценаріїв використовувати в своїй роботі можливості штучного інтелекту. Представники WGA зараз зайняті розробленням правил використання ШІ, повідомляє видання Variety.

У реченні WGA сказано, що матеріал ШІ не буде вважатися "літературним матеріалом" або "вихідним матеріалом" - його буде допрацьовувати сценарист, ім'я якого в подальшому буде вказано як ім'я автора.

Гільдія сценаристів Америки зазначає, що матеріал від ШІ буде використаний як допоміжний інструмент. Поки що це рішення знаходиться на стадії доопрацювання.

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Що таке штучний інтелект

Штучний інтелект - це система, яка може імітувати поведінку людини: "вчитися", збирати інформацію, зберігати її та видавати за запитом.

Нейромережа може виконувати і творчі функції, які традиційно вважаються прерогативою людини: писати твори, наукові статті, доповіді, малювати, навіть писати код для програмістів.

Нагадаємо, творець ChatGPT всерйоз побоюється за людство через свого чат-бота.

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