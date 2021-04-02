Глядачі зможуть повернути в команди по одному учаснику, які вибули з проекту.

Вже цієї неділі, 4 квітня, о 21:00 на телеканалі "1+1" покажуть останній епізод "нокаутів" шоу "Голос країни-11".

Читайте такожНа глядачів "Голосу країни" чекає нововведення: на шоу з'являться зіркові радники (фото)Наприкінці "нокаутів" творці шоу оголосять про головне нововведення сезону: вперше в історії "Голосу" глядачі зможуть повернути в команди по одному учаснику, які вибули з проекту.

Для того, щоб допомогти своєму улюбленцю, потрібно буде надіслати смс або зателефонувати за номерами телефонів, які оголосять наприкінці випуску. Лінії для голосування будуть відкриті 5 квітня о 00:00 в кінці епізоду "нокаутів". Зробити свій вибір можна буде протягом 48 годин.

"Голос країни": що відомо про шоу

"Голос країни" - українське вокальне телевізійне шоу телеканалу "1+1", адаптація оригінального формату The Voice of Holland, який вперше з'явився в ефірі голландського телебачення на каналі RTL у 2010 році.

Україна стала однією з двох країн поряд зі США, які почали роботу над адаптацією формату одразу ж після виходу оригінального шоу.

"Голос країни-11": що отримає переможець

Переможець одинадцятого сезону "Голосу країни" отримає квартиру в одному з київських житлових кварталів і виступить на музичному фестивалі ATLAS WEEKEND.

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Автор: Ольга Робейко