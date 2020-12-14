Байопік розповість про ранні роки гурту - з дати заснування колективу \ instagram.com/therollingstones
Американський канал FX почав роботу над біографічним серіалом про становлення легендарного британського рок-гурту The Rolling Stones.
Читайте такожRolling Stones випустили пісню, яку раніше загубили Байопік розповість про ранні роки гурту - з дати заснування колективу до 1972 року.
За повідомленням The Hollywood Reporter, про це розповів голова компанії Джон Ландграф. За його словами, в даний час переговори знаходяться на фінальній стадії.
У проекту буде два сезони. Над ним працюватиме Нік Хорнбі, автор роману "Hi-Fi".
Ні назви ні дати виходу у серіалу поки немає.
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