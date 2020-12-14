Ні назви ні дати виходу у серіалу поки що немає.

Американський канал FX почав роботу над біографічним серіалом про становлення легендарного британського рок-гурту The Rolling Stones.

Читайте такожRolling Stones випустили пісню, яку раніше загубили Байопік розповість про ранні роки гурту - з дати заснування колективу до 1972 року.

За повідомленням The Hollywood Reporter, про це розповів голова компанії Джон Ландграф. За його словами, в даний час переговори знаходяться на фінальній стадії.

У проекту буде два сезони. Над ним працюватиме Нік Хорнбі, автор роману "Hi-Fi".

Ні назви ні дати виходу у серіалу поки немає.

Новини по темі

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: УНІАН