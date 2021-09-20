Пара виконала танго під пісню ALEKSEEV. Номер вийшов технічно складним, але Ольга та Дмитро впоралися.

Відома українська фехтувальниця та олімпійська чемпіонка у 2012 та 2016 роках Ольга Харлан у парі з Дмитром Дікусаром на шоу "Танці з зірками" виконали пристрасне танго та підкотили глядачів й суддів.

Читайте такожНа шоу "оживили" легендарного Григорія Чапкіса (відео)Так, суддя Чмерковський відзначив майстерність Дікусара та похвалив пару за такий танець, хоч і сказав, що помітив помилки, яких вони припустилися.

Ольга та Дмитро танцювали під пісню "Океанами стали" в живому виконанні ALEKSEEV. Номер був присвячений поразці Харлан на цьогорічних Олімпійських іграх у Токіо.

Макс Чмерковський поставив Ользі та Дмитру 7 балів, Оля Полякова (запрошена суддя шоу) - 10, Кухар - 5, Яма - 7. Пара отримала 29 балів.

Нагадаємо, у другому ефірі шоу "Танці з зірками" ведучою балкону стала примадонна української сцени Ірина Білик. Та справжнім сюрпризом вечора стало її возз'єднання з колишнім коханим Дмитром Дікусаром: разом вони виконали хіт "Нас нет".

Білик та Дікусар на "Танцях з зірками"

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Автор: Ольга Робейко