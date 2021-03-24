Дівчина розповіла, завдяки кому потрапила на проект.

Анна Богдан, учасниця шоу "Холостяк-11" й екс-дружина Андрія Богдана, розповіла, як зважилася взяти участь у проекті.

Читайте також"Холостяк-11" третій випуск: хто залишив шоу (фото)Цією інформацією дівчина поділилася у своєму Instagram в "історіях".

"Якби не моя сестра, мене б не було на цьому проекті, вона наполягла, щоб я подала анкету. У мене після розлучення не було стосунків. І я вирішила спробувати. Проект "Холостяк" завжди обирає хороших героїв", - зазначила Богдан.

Що відомо про участь Анни Богдан у "Холостяку"

У шоу "Холостяк-11" бере участь Анна Богдан - колишня дружина екс-голови офісу президента Андрія Богдана.

Дівчина розповіла, що колишній чоловік вже через 3 місяці після знайомства зробив їй пропозицію, на яку вона тоді погодилася.

Дівчина прийшла на шоу "Холостяк-11", щоб поборотися за серце Михайла Заливака.

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Автор: Ольга Робейко