Спеціально до дня Святого Валентина Христина виконає свої найвідоміші пісні.

14 лютого до Дня Святого Валентина Христина Соловій вперше за довгий час дасть особливий концерт. Співачка представить романтичну програму "Тримай мене міцно" у столичному Caribbean Club Concert-Hall. Читайте такожЖила у страху: Христина Соловій розповіла, як "шанувальник-хакер" зривав її концерти заради уваги

Христину Соловій називають лемківською Офелією, а її найвідомішу пісню "Тримай" – одою кохання та гімном усіх закоханих.

Спеціально до дня Святого Валентина Христина виконає свої найвідоміші пісні: "Тримай", "Fortepiano", "Хто, як не ти", "Любий друг", "Шкідлива Звичка", "Про весну" та першу ластівку майбутнього весняного альбому – "Коала".

"Для мене цей концерт – дуже трепетна подія. Після довгих місяців тиші, сотень запитань "коли концерт?" – нарешті можу радісно повідомити. Камерна зустріч із найщасливішими та найзакоханішими моїми людьми таки відбудеться", – коментує Соловій.

Кількість квитків на довгоочікуваний концерт співачки лімітована – лише 100 одиниць.

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Автор: Ольга Робейко