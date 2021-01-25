Соловій дасть концерт 14 лютого / фото прес-служби Христини Соловій

14 лютого до Дня Святого Валентина Христина Соловій вперше за довгий час дасть особливий концерт. Співачка представить романтичну програму "Тримай мене міцно" у столичному Caribbean Club Concert-Hall. Читайте такожЖила у страху: Христина Соловій розповіла, як "шанувальник-хакер" зривав її концерти заради уваги

Христину Соловій називають лемківською Офелією, а її найвідомішу пісню "Тримай" – одою кохання та гімном усіх закоханих.

Спеціально до дня Святого Валентина Христина виконає свої найвідоміші пісні: "Тримай", "Fortepiano", "Хто, як не ти", "Любий друг", "Шкідлива Звичка", "Про весну" та першу ластівку майбутнього весняного альбому – "Коала".

"Для мене цей концерт – дуже трепетна подія. Після довгих місяців тиші, сотень запитань "коли  концерт?" – нарешті можу радісно повідомити. Камерна зустріч із найщасливішими та найзакоханішими моїми людьми таки відбудеться", – коментує Соловій.

Кількість квитків на довгоочікуваний концерт співачки лімітована – лише 100 одиниць.

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Автор: Ольга Робейко