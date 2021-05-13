Сингл "Втікала" анонсує довгоочікуваний вихід першого за три роки альбому "Rosa Ventorum".

Співачка й автор пісень Христина Соловій випустила кліп на трек "Втікала". Перший майже за рік мовчання кліп - продюсерський дебют співачки, що переосмислює долю Мавки з драми-феєрії "Лісова пісня" Лесі Українки в сучасному контексті. Крім того, сингл - анонс нового альбому Rosa Ventorum, який співачка обіцяє випустити вже в травні.

Читайте такожХристина Соловій дасть особливий концерт у Києві до Дня закоханихПодії кліпу розгортаються в супергеройському фентезі-всесвіті "Лісової пісні" Лесі Українки. Відео починається з цитати Мавки: "Ну як таки, щоб воля та пропала? Се так колись і вітер пропаде!". За словами співачки, ця фраза - лейтмотив синглу, вона символізує, що неможливо жити без волі почуттів і права вибору, без волі, що варто жити за покликом серця, а не так, як написано в казках.

Пісня "Втікала" — це декларація свободи особистості, гімн втечі від чужих казок про нав'язане майбутнє героїні. У кліпі мавка, яка за правилами міфів і казок змушена жити в лісі, тікає в цивілізацію і доводить, що правила про "долю героїні" — умовні.

"Втікайте від нав'язаних казок про ваше майбутнє, шукайте свою дорогу і будьте творцями власної історії. І тоді на вас чекає магічний шлях, який не зрівняється з чужими казками", — прокоментувала нову відеороботу Христина Соловій.

Сингл "Втікала" анонсує довгоочікуваний вихід першого за три роки альбому "Rosa Ventorum" (з лат. "Роза вітрів"), що складається з 4 частин, які вийдуть окремо. Саундпродюсером виступив Павло Литвиненко.

Хто така Христина Соловій

Христина Соловій - поп-діва україномовної музичної сцени, яка відома своїм казковим стилем лірики та фентезі-кліпами.

Кар'єру співачки вона почала на сцені львівського арт-клубу "Дзиґа". Після участі в "Голосі країни" розпочала співпрацю зі Святославом Вакарчуком. Всеукраїнську популярність здобула завдяки авторському хіту "Тримай", "Оді всім закоханим", кліп на який отримав премію "YUNA 2015".

У 2018 презентувала дебютний авторський альбом "Любий друг", за який її номінували на "співачку року" від премії "YUNA 2018".

Соловій потрапила до рейтингу ТОП-100 найвпливовіших людей України (2017) та ТОП-100 найвпливовіших жінок України (2018) від журналу "Фокус".

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Автор: Ольга Робейко