Вийшов трейлер 'Льодовикового періоду 6': коли прем'єра в Україні

В український прокат стрічка має вийти 4 лютого 2027 року.

Вийшов український трейлер анімаційної пригодницької комедії "Льодовиковий період: Точка кипіння" (Ice Age: Boiling Point).

Стрічка стане продовженням фільму "Льодовиковий період: Курс на зіткнення" 2016 року. Це буде шостий фільм основної франшизи і сьомий загалом – у 2022 році вийшов спінофф "Льодовиковий період: Пригоди Бака".

У тизер-трейлері нового фільму мамонти Менні та Еллі, смілодон Дієго, мегалонікс Сід, ласка Бак, а також одержима жолудями шаблезуба білка Скрат буквально вилітають із вулкана й опиняються в шаленій пригоді серед динозаврів і потоків лави. Герої вирушають досліджувати ще не бачені куточки небезпечного Загубленого світу.

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Це також буде перший фільм серії, який не вироблявся студією Blue Sky Studios – ним займалася компанія 20th Century Animation.

Як повідомила пресслужба кінодистриб'ютора Kinomania Film Distribution, в український прокат стрічка має вийти 4 лютого 2027 року.

"Льодовиковий період" - історія культової анімаційної франшизи

Перший фільм анімаційної серії "Льодовиковий період" вийшов у 2002 раці та миттєво здобув популярність серед глядачів, а також був тепло сприйнятий критиками і навіть отримав номінацію на "Оскар" як найкращий мультфільм.

А тому не дивно, що згодом він переріс у велику франшизу, включно з кількома повнометражними фільмами, спіноффами, короткометражками і відеоіграми.

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