Улюблені герої повертаються: стало відомо, коли вийде продовження 'Льодовикового періоду'

Студія 20th Century Studios оприлюднила дату виходу мультфільму "Льодовиковий період: Точка кипіння". Це вже шоста за рахунком частина знаменитої франшизи, пише Deadline.

Перші кадри нового мультфільму показали на заході CinemaCon у Лас-Вегасі. Актриса Квін Латіфа, яка озвучує мамонта Еллі, розповіла, що в продовженні мультфільму на головних героїв чекає подорож у загублений світ, де їм доведеться подолати нові підступні перешкоди.

У новому мультфільмі знову з'являться головні герої попередніх частин франшизи: мамонти Менні та Еллі, лінивець Сід, саблезубий тигр Дієго, а також білка Скрат.

Відео дня

"Льодовиковий період: Точка кипіння" стане першим мультфільмом серії, який не буде вироблятися студією Blue Sky Studios, що закрилася у квітні 2021 року. Продюсерами стрічки стали Лорі Форте та Патрік Уорлок, а прем'єра запланована на лютий 2027 року.

Нагадаємо, що прем'єра першої частини франшизи "Льодовиковий період" відбулася у 2002 році. Проєкт став комерційним хітом, що спонукало студію створити чотири продовження, які вийшли у 2006, 2009, 2012 та 2016 роках.

Закриття студії Blue Sky Studios – що відомо

Нагадаємо, що у 2021 році компанія Disney закрила студію Blue Sky Studios. Ця студія створила мультфільми "Льодовиковий період" і "Ріо".

Представники Disney повідомили, що рішення про закриття викликане несприятливими економічними наслідками, спричиненими пандемією коронавірусу. 450 співробітників компанії були звільнені.

З моменту заснування Blue Sky Studios створила 13 повнометражних мультфільмів. Останній мультфільм студії "Камуфляж і шпигунство" вийшов у 2019 році.

