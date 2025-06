Прем'єра серіалу запланована на 13 липня 2025 року.

Супутниковий телеканал MGM+ показав перший трейлер горор-серіалу "Інститут" (The Institute), снятого за мотивами однойменного твору 2019 року від майстра жахів Стівена Кінга.

В центрі сюжету – 12-річний геніальний хлопець Люк Елліс, якого викрадають і поміщають у так званий "Інститут". Цей похмурий заклад заклад повний дітей, які потрапили туди так само, як і він, і всі вони мають надзвичайні здібності. На чолі з директоркою місіс Сігсбі, персонал установи ставить досліди над дітьми, і вибратися звідси практично немає шансів. Тим часом, у сусідньому містечку колишній поліцейський Тім Джеймісон, якого переслідують дивні видіння, намагається розпочати нове життя, але мир і спокій не тривають довго, оскільки його історії та історії Люка судилося перетнутися.

У серіалі зіграли Бен Барнс ("Хроніки Нарнії: Принц Каспіан", "Доріан Грей", серіали "Світ Дикого Заходу", "Каратель", "Тінь і кістка"), Мері-Луїз Паркер (дилогія "РЕД", серіал "Косяки") та Джо Фрімен, для якого це перша головна роль.

Відео дня

Шоуранером "Інституту" виступив Джек Бендер, який до цього працював над серіалами "Клан Сопрано", "Шпигунка", "Загублені", "Алькатрас", "Гра престолів" та "Ззовні".

Прем'єра серіалу запланована на 13 липня 2025 року, перший сезон налічуватиме вісім епізодів.

Інші нові проекти за творами Стівена Кінга

Також восени 2025 року на HBO Max вийде горор-серіал "Воно: Ласкаво просимо в Деррі" (IT: Welcome to Derry), що стане приквелом фільмів "Воно" 2017 та 2019 років, заснованих на однойменному романі Кінга.

Крім того, 17 липня 2025 року в український прокат вийде науково-фантастична драма "Життя Чака" (The Life of Chuck) з Томом Гіддлстоном в головній ролі, а 11 вересня 2025 року – підліткова антиутопія "Довга хода", обидва фільми знять за творами "короля жахів".