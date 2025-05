Одночасно стало відомо, коли чекати на прем'єру приквелу фільму "Воно" за романом Стівена Кінга.

Стрімінговий сервіс HBO Max показав перший тизер горор-серіалу "Воно: Ласкаво просимо в Деррі" (IT: Welcome to Derry), що стане приквелом фільмів "Воно" 2017 та 2019 років, заснованих на однойменному романі "короля жахів" Стівена Кінга.

Одночасно стало відомо, що прем'єра нового серіалу відбудеться восени 2025 року, однак точну дату оголосять згодом.

Події серіалу відбуватимуться у 1962 році в містечку Деррі в штаті Мен – тому самому, де зловісний клоун Пеннівайз переслідував дітлахів і в оригінальних фільмах. Виявляється, що дітлахи там почали загадково зникати ще задовго до подій основної історії.

Творці ж обіцяють повернути глядачів "туди, звідки все почалося".

Як і в двох останніх екранізаціях роману "Воно", Білл Скашгорд знову втілить образ Пеннівайза.

Тим часом, основним шоуранеріом серіалу значиться режисер фільмів "Воно" (2017) і "Воно 2" (2019) Андрес Мускетті.

При цьому головні ролі у "Воно: Ласкаво просимо в Деррі" зіграли Джован Адепо ("Вавилон", серіал "В кращому місці"), Кріс Чок ("12 років рабства", серіал "Готем"), Тейлор Пейдж ("Поліцейський із Беверлі-Гіллз: Аксель Ф.", "Брати") та інші.

Відомо, що серіал налічуватиме щонайменше шість епізодів, хоча раніше заявлялось про дев'ять серій.

