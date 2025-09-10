В український прокат фільм вийде 9 жовтня 2025 року.

Вийшов український трейлер німецького любовного трилера "Острови" (Islands) з міжнародним акторським складом, який став хітом цьогорічного Берлінського кінофестивалю.

У центрі сюжету – чоловік на ім'я Том, який колись був на межі слави професійного тенісу, але тепер веде безцільне життя, осівши в готелі на Канарських островах. Його нудна рутина переривається, коли на горизонті з'являється Анна – загадкова туристка, що приїхала на острови разом із чоловіком і дитиною. У головного героя виникає зв'язок із цією жінкою, яка, здається, знає його здавна. Однак їхня близькість обертається для Тома пасткою: одного разу її чоловік зникає безвісти, і коли поліція розпочинає пошуки, виявляється, що Том – останній, хто його бачив.

Головні ролі у фільмі зіграли номінант на премію BAFTA Сем Райлі, відомий за ролями у стрічках ("Контроль", "Небезпечний елемент", "На дорозі", франшиза "Чаклунка"), Стейсі Мартін ("Німфоманка", "Молодий Годар", "Бруталіст") та Джек Фартінґ ("Спенсер: Таємниця принцеси Діани", "Незнайома дочка").

Режисером і сценаристом фільму виступив Ян-Оле Ґерстер, автор культової стрічки Oh Boy з Томом Шиллінгом в головній ролі, яку він також презентував на Одеському міжнародному кінофестивалі у 2013 році.

Ідея "Островів" зародилась у нього під час відпустки на вулканічному острові Фуертевентура (Канари). Упродовж відпочинку кінематографіст звернув увагу на місцевого тенісного тренера, який щоденно годинами вчив туристів грі.

"Я подумав: який цікавий персонаж! А коли почав із ним розмовляти, то помітив ознаки самотності, а його життя здалося монотонним. Моя уява була на висоті, і я інтерпретував спостереження на користь гарної історії. Стало зрозуміло: я зніматиму фільм про Фуертевентуру, і моїм головним героєм буде тенісний тренер, для якого нескінченне літо стало загибеллю і для якого з'явився останній шанс нарешті надати своєму життю сенсу та мети", – розповів режисер.

Композиторкою до фільму виступила лауреатка премії Європейської кіноакадемії Даша Дауенгауер, відома за роботами над фільмами "Ґолда" і "Берлін Александерплац". Саме за музику стрічка вже отримала Німецьку кінопремію.

Крім того, картина мала номінації на головну кінопремію Німеччини в категоріях найкращий фільм, головна чоловіча роль і звук.

Критики також схвально сприйняли новинку, описуючи її як "захопливу": так характеризують "Острови" рецензії у виданнях The Guardian, IndieWire і The Playlist.

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 6,5 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він отримав 93% схвалення від критиків.

Як повідомила пресслужба кінокомпанії "Артхаус Трафік", в український прокат "Острови" вийдуть 9 жовтня 2025 року.

