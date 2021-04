Що подивитися з 1 квітня: рятівні автокінотеатри і новинки в онлайні

Українські кінотеатри через жорсткі карантинні обмеження в половині країни продовжують працювати в обмеженому форматі. А тому цього тижня кіномани практично залишилися без новинок на «великих екранах». У кінотеатрах міст «жовтої» і «помаранчевої» зони запланована всього лише одна прем'єра – малобюджетний фільм жахів «Все заради Джексона» з несподівано непоганими рейтингами, а жителі «червоних» регіонів зможуть надолужити згаяне в автокінотеатрах. Ну а для тих, хто вважає за краще поки відмовитися від походів в кінотеатри, ми зробили добірку новинок від стрімінгових сервісів.

У березні 2021 року все більше регіонів країни, включаючи столицю Київ, почали потрапляти в «червону» карантинну зону, що передбачає закриття кінотеатрів. А оскільки основний кіноринок України поставлений на паузу, прокатники почали гуртом переносити прем'єри на пізніші терміни. Так, наприклад, сталося і з українською драмою Наталії Ворожбит «Погані дороги», що отримала кілька престижних нагород, включаючи приз Венеціанського кінофестивалю 2020 в категорії «Міжнародний тиждень критики». Картина, що складається з п'яти окремих новел про жителів Донбасу і українських військових, чиє життя проходить по обидва боки від лінії розмежування, спочатку мала вийти в широкий прокат з 1 квітня, проте тепер її попередньо перенесли на 6 травня, якщо, звичайно, локдаун не затягнеться довше.

Тим не менш, в містах «жовтої» і «помаранчевої» зони кінотеатри все ще можуть працювати із заповнюваністю до 50% місць в залі, про що ми детальніше писали тижнем раніше. Водночас кияни та жителі інших великих міст, як наприклад Львів і Одеса, все ж можуть подивитися свіжі прем'єри, але тільки в автокінотеатрах, які завдяки пандемії знову почали користуватися популярністю. Якщо говорити про Київ, то наразі вже працює мережа автокінотеатрів «Кінодром», тоді як інші, очевидно, чекають теплого сезону.

В українські кінотеатри цього тижня потрапив лише один новий фільм – малобюджетний фільм жахів «Все заради Джексона» / Anything for Jackson (США, 2020), який також ще можна зустріти під назвою «Реінкарнація: Пришестя диявола». У центрі сюжету – літня пара, яка укладає угоду з дияволом і викрадає вагітну дівчину. А все для того, щоб провести ритуал реінкарнації, помістивши душу свого загиблого онука в ще ненароджену дитину за допомогою стародавньої книги заклинань. Однак обряд не вдається завершити, і через відкритий портал в будинок потрапляє могутній демон Сургат. Він починає керувати страхами літньої пари і їхніх сусідів. Одночасно викрадена дівчина намагається врятуватися, розуміючи, що будинок став не просто обителлю демонів, а тут відбулося справжнє пришестя диявола.

Неймовірно, але факт. У цього на перший погляд цілком прохідного фільму з акторським складом, який мало що говорить широкій аудиторії, доволі непогані рейтинги на агрегаторах кінорецензій. Так, на IMDb у фільму рейтинг 6,4 з 10 на основі майже 3,5 тисяч відгуків, а на Rotten Tomatoes – і взагалі 98% свіжості від критиків, які назвали «Все для Джексона» доволі «розумним» фільмом з хорошим акторським складом для справжніх фанатів надприродного кіно. Правда, на тих же «томатах» глядачі оцінили фільм лише в 67%.

Крім того, глядачі можуть подивитися фільми, що вийшли в минулі тижні, в тому числі фантастичний екшн «Годзілла проти Конга», драму «Земля кочівників», фільм жахів «Хребет диявола», шпигунський трилер «Код: Залізна кора», комедійний фільм жахів «Перевертень», кримінальний бойовик «Ніхто» та інші.

Що для одних погибель, то для інших – порятунок. Саме так можна охарактеризувати ситуацію в світовому кінематографі з початком пандемії коронавірусу. Так, якщо кінотеатри опинилися на межі зникнення, а кіностудії несуть величезні збитки, то стрімінгові сервіси навпаки зараз як ніколи популярні. Саме завдяки останнім замкнені вдома кіномани щотижня отримують нову порцію видовища у вигляді свіжих фільмів і серіалів. На жаль, українцям легально оперативно доступні тільки новинки від Netflix, Amazon Prime і Apple TV+, тоді як проекти від інших платформ, у тому числі HBO і Hulu, доводиться або чекати на YouTube чи в українських легальних онлайн-кінотеатрах, або проявляти винахідливість.

Іграшка для дорослих / Made for Love ( США, 1 квітня 2021 року)

Вже сьогодні на HBO Max виходить перший епізод телесеріалу в жанрі чорної комедії «Іграшка для дорослих». У центрі сюжету – жінка на ім'я Хейзел Грін, яка з'ясовує, що багатенький чоловік, з яким вона прожила 10 років, вживив їй в мозок чіп, завдяки якому може її контролювати. У підсумку Хейзел збігає від чоловіка і звертається за допомогою до батька, що живе в пустелі з подругою-андроїдом. Така собі комедійна версія «Чорного дзеркала».

Головну роль у фільмі виконала Крістін Міліоті, яку український глядач міг бачити у фільмах «Зависнути в Палм-Спрінгс» і «Вовк з Уолл-стріт», а також серіалах «Як я зустрів вашу маму», «Чорне дзеркало» і «Фарго». Також в серіалі знялися Біллі Магнуссен («Чим далі в ліс...», «Брюс Лі: Народження Дракона», «Аладдін», «Не час вмирати»), Рей Романо («Всі люблять Реймонда», «Ірландець», «Льодовиковий період») та інші.

Вже найближчої п'ятниці на Netflix з'явиться кримінальний міні-серіал «Змій», в основі сюжету якого злочини реального французького шахрая і серійного вбивці Чарльза Собхраджа. Протягом 20 років він здійснив як мінімум 12 вбивств, нападаючи переважно на західних туристів вздовж Стежки хіпі в Південно-Східній Азії. Собхрадж отримав прізвиська "Бікіні-кілер" через одяг своїх жертв і «Змій» за майстерну брехню і вміння ховатися від правосуддя, звідси і назва серіалу.

Головні ролі в серіалі виконали французький актор алжирського походження Тахар Рахім, чию блискучу гру в трилері «Мавританець» не так давно мав можливість оцінити український глядач, а також зірка серіалу «Доктор Хто» Дженна Коулман.

Спочатку проект вийшов на початку січня 2021 року на BBC One, і вже встиг отримати вельми позитивні відгуки критиків. Це підтверджують і доволі високі рейтинги – 7,7 з 10 на IMDb на основі більш ніж 6 тисяч відгуків.

Ще одна новинка тижня від Netflix – повнометражний драматичний вестерн «Конкретний ковбой» з голлівудською зіркою Ідрісом Ельбою («Тор», «Месники», «Тихоокеанський рубіж», «Темна вежа», «Форсаж: Хоббс і Шоу», «Стартрек: Нескінченність»). Також у фільмі засвітилися Калеб Маклафлін (нетфліксовський «Дивні дива»), Джаррел Джером (захвалений критиками фільм «Місячне світло»), Лоррейн Туссен («Помаранчевий – хіт сезону» від Netflix) та інші.

Фільм розповідає про 15-річного хлопчика з Детройта, якого відправляють жити зі своїм відчуженим батьком до Філадельфії, де він поступово занурюється в культуру місцевих міських ковбоїв-афроамериканців.

Прем'єра фільму відбулася на кінофестивалі в Торонто восени 2020 року, де він отримав в цілому позитивні відгуки критиків. Втім, глядачі виявилися менш прихильні – на IMDb у нього оцінка лише 4,9 з 10 на основі 300 відгуків. Водночас на Rotten Tomatoes фільм оцінили трішки краще – на 79% свіжості на основі 47 рецензій.

Сокіл і Зимовий солдат / The Falcon and the Winter Soldier ( США, 2 квітня, 3 Епізод)